剛當三寶媽！她3天睡12hr爆累　老公體貼舉動「瞬間心很暖」：值得了

▲暖男老公幫剛生三寶的老婆洗腳。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近剛生下第3胎，已經很久沒好好睡個覺，但因為醫院位置已滿，必須提前帶著臍帶還沒掉的三寶回家，傷口還很痛的她和老公說自己回家要先睡覺，如果三寶哭了再叫醒她，沒想到老公的回應讓她心裡瞬間很暖。她想起懷孕生產的日子，老公下班要一打二，還要忍受她的脾氣，甚至幫她洗腳，「疼老婆真的不是用嘴巴說說而已」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，由於醫院的隔音很不好，剛生下三寶的她已經連續3天只睡不到4小時，感到身心俱疲。好不容易今天（14日）終於要出院了，原本打算先把女兒寄放在醫院，等到臍帶掉了再帶她回家，卻得知嬰兒室的位置已經滿了，無法再寄放更多的嬰兒，因此女兒也只好今天就跟著出院。接著原PO還原了一段和貼心老公的對話。

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我：我回家要先睡覺，如果三寶哭了再叫我。

老公：等到洗好澡再叫妳就好了。

我：我又沒辦法幫麻糬洗澡，幹嘛叫我？

老公：妳再起來幫麻糬消毒肚臍，她中間哭了我再處理她就好了。

我：哦……（心理瞬間暖暖的）。

原PO表示，雖然傷口真的很痛，但懷孕時老公下班還要依打二，住院時還要忍受她因為傷口痛發脾氣，「還要幫我擦澡、餵飯、按摩腳，真的覺得嫁給這種老公也值得了。」

網友看完閃光大亮的文章紛紛表示，「超好的老公」、「恭喜嫁到好老公」、「體貼真的很重要」、「生了孩子才會知道自己是不是嫁了好男人」、「恭喜有個神隊友」。