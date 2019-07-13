證實曾和林飛帆「聊很多」　蔡英文：民進黨越包容越好

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北-紐約連線報導

民進黨副秘書長徐佳青卸任副秘一職，對於接任人選，據了解，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊近期都和太陽花學運領袖林飛帆見過面，而林飛帆在15日人事發布後就會上任。人在美國紐約過境的總統蔡英文於台灣時間13日晚間證實曾和林飛帆「聊很多」。她也指出，民進黨歡迎新血的加入。

《ETtoday新聞雲》月初獨家報導，黨內人士透露，羅文嘉剛接任民進黨秘書長時就希望黨內改組，當時就曾徵詢過林飛帆擔任副祕書長，不過他當下是婉拒。對於徐佳青卸任副秘書長一職後，職缺由誰來接任，黨內目前正在各方徵詢，而林飛帆的名字也再度浮出檯面，消息一出，也引發關注與討論。

羅文嘉3日下午中常會前接受媒體訪問時表示，副秘書長人選還在徵詢，還在思考當中，而林飛帆是很優秀的年輕人，「但他決定還是要問他，不是問我」。

羅文嘉不願證實林飛帆將接副祕一職，不過，知情人士透露，林飛帆近期其實已經和蔡英文及陳菊見過面，兩人也很高興林飛帆能加入民進黨，林飛帆的人事案預計15日發布。

對於林飛帆將接任副祕一職，人在紐約過境的蔡英文受訪時證實，的確有和林飛帆見過面，兩人也聊了很多，不過沒有談到接任副祕一事。她表示，非常期待民進黨越包容越好，在每個世代能有很多人才，多加跟社會持續溝通。

總統府發言人張惇涵說明，總統發言的主要看法是，歡迎在相關的工作場域上有新血的參與，也要有包容性，但總統不涉入黨務，不會就個別黨務人事表達看法。