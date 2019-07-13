林飛帆將接民進黨副秘書長　預計15日上任

▲林飛帆。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨副秘書長徐佳青卸任副秘一職，在接任人選上，外傳過去黨秘書長羅文嘉在甫上任時，就曾徵詢過太陽花領袖林飛帆，羅文嘉日前受訪時並未正面答覆，不過也沒有否認跟林飛帆談過，只笑著對記者說，「這是陷阱題，所以不回覆」。據了解，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊近期都和林飛帆見過面，林飛帆在15日人事發布後就會上任。

《ETtoday新聞雲》月初獨家報導，黨內人士透露，羅文嘉剛接任民進黨秘書長時就希望黨內改組，當時就曾徵詢過林飛帆擔任副祕書長，不過他當下是婉拒。對於徐佳青卸任副秘書長一職後，職缺由誰來接任，黨內目前正在各方徵詢，而林飛帆的名字也再度浮出檯面，消息一出，也引發關注與討論。

羅文嘉3日下午中常會前接受媒體訪問時表示，副秘書長人選還在徵詢，還在思考當中，而林飛帆是很優秀的年輕人，「但他決定還是要問他，不是問我」。

根據媒體報導，有民進黨立委在line群組詢問，「如果下週林飛帆來中央黨部擔任副秘書長，評估正負效應？」有人回應，「時代力量支持者會因為他加入民進黨而反對他，覺得被背叛，柯粉也不喜歡他。」也有人附和，「時力支持者一直覺得太陽花是他們專屬的。」這名立委也爆料「羅文嘉找來的」。

羅文嘉不願證實林飛帆將接副祕一職，不過，知情人士透露，林飛帆近期其實已經和蔡英文及陳菊見過面，兩人也很高興林飛帆能加入民進黨，林飛帆的人事案預計15日發布。