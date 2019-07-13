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開公司車「女同事坐後座」！他怨被當司機…女友怒：副駕我才能坐　掀網戰

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲原PO載同事，卻意外和女友發生爭執。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人很注重平常應對進退的禮儀，卻會忽視汽車座位禮儀的重要性。一名男網友日前跟女友說，他載女同事時，對方卻坐後座，是不是被當成司機。沒想到女友就生氣，認為副駕駛座只有她能坐，讓原PO忍不住求助副駕駛座問題。話題意外掀起論戰，直批原PO女友不懂事，至於到底應該怎麼坐，曾有專家曝解答。

這位男網友在PTT的Boy-Girl板上表示，他日前開公司車在女同事去銀行辦事情，回來後跟女友說，「同事坐後座，是不是把我當司機啊？」女友聽到後卻回應，原PO開車時，副駕駛座只有她一個人能坐，並問男方在想什麼。

請繼續往下閱讀...

原PO說，他從小認為，給人載的話，如果只有自己一個乘客，都會坐副駕駛。這樣一說的下場，就是讓女友很火大，「然後就不爽封鎖我line到現在，昨天下班有見面但冷暴力我……該如何是好？」

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▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO女友認為，副駕駛座只有她一人能坐。（示意圖／PAKUTASO）

原PO也補充，女同事是出納、他則是財務，「因為我要去經濟部辦公室，才順路一起去銀行……然後她剛接出納，之前我是兼任，所以有些事也要帶她去銀行交接……之後她會自己去」。原PO透露，女同事友訂婚的男友，對方也在同公司上班，而且他和女方平常下班沒有任何私交，也沒有吃過飯。

看到貼文後，大部分人都直呼，這是汽車禮儀的問題，「開公司車辦公事，不管是載男或女，坐副駕是基本禮貌吧」、「對副駕駛座那麼有執念，不會拆下來隨身攜帶嗎」、「重點：公司車，辦公事，女友也太小題大做」、「公事且車上只有兩人時，坐副駕是基本禮貌吧」、「是公務又不是私人事情，坐後座超沒禮貌。」

不過也有網友認為，「禮貌也是人的主觀意識，我是駕駛的話覺得對方坐哪都沒差，不要在旁邊指手畫腳就好」、「最大的錯誤就是，你幹嘛跟她開這個話題」、「可以坐副駕，但不能有肢體接觸」、「現在人是怎麼了？談個戀愛連基本待人接物的禮貌都不理了」、「如果你沒有覺得被當司機的想法，就不會有後續你女朋友大驚小怪的問題。」

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲搭車禮儀中，駕駛者是主人的話，最大位是副駕駛座。（示意圖／PAKUTASO）

至於公事上的汽車禮節，本站曾報導《跟主管搭車別坐錯位！　專家告訴你職位低應該坐在哪》，專家便透露，依照國際禮儀，坐車的座位尊卑會依駕駛者的身分有所不同，如果駕駛者是司機，最大位是司機斜後方，再來依序是司機正後方、後座中間及副駕駛座；如果駕駛者是主人，最大位是副駕駛座，再來依序是司機斜後方、司機正後方、後座中間。

專家提醒，無論男女職位高低，坐車時永遠女士優先，而且除非駕駛者是女士的男伴，否則女士不坐駕駛者旁邊。另外，主人開車，旁邊一定要有乘客，所以如果旁邊的人提早下車，主人斜後方的人必須前往遞補，以示尊重。

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關鍵字：副駕駛,座位,坐車,搭車禮儀,主管,搭車,女友,PTT

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