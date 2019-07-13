看片不戴耳機+小孩狂扭　他搭高鐵選中「地獄座位」崩潰：以為素質贏台鐵...

▲台灣高鐵是民眾往返北高最省時的選擇。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有男網友發文抱怨，自從台鐵普悠瑪號開放站票以後，為了較好的搭乘品質，他都盡量搭乘台灣高鐵往返，想用多花一些錢換來舒適與安寧。原本以為高鐵的票價高昂，乘客素質會好一點，但他實際體驗了幾次才明白，完全失算了！

男網友日前在PTT發文，回憶某次搭乘高鐵彷彿選中「地獄座位」，前後排乘客各顯神通，吵得雞犬不寧。他說，前面一排坐著一對母子，座椅直接下壓躺到底，小孩還很手賤想要按可以轉椅子的按鈕，「屁股像長痔瘡還是蟯蟲一樣一直狂扭，我的桌子也一直晃」；再往前2排，有個乘客看YouTube節目不戴耳機，「我跟他距離三排都聽到很清楚，有錢搭高鐵沒錢買耳機哦，X！」

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不只前方幾排乘客擾人，後排民眾也加入這場盛宴，他說後方有位阿嬤一直講電話講個沒完沒了，似乎不知只要走到車廂間就能暢所欲言，還不會干擾任何人。他無奈感嘆，搭車想要安靜一點的空間居然也是奢望，「唉，以後是不是真的要靠自己開車往返了......。」

▲網友感嘆高鐵票價不便宜，乘客的素質卻沒跟上。（圖／記者賴文萱攝）

文章貼上網，不少網友感同身受，「超討厭在公共場合看影片放出聲的」、「還有Line通知一直響也不關靜音的超討厭」、「高鐵剛出的時候都沒有這種問題，現在都台鐵化了」、「還有那種吃飯時間，隔壁桌小孩一直講話」、「有錢搭高鐵的人就是這種德性阿」。

此外，還有網友提供各種天馬行空的反擊方式和解決方案，「我搭高鐵都戴抗噪耳機給你參考一下」、「不會去搭商務艙？沒一堆鳥人鳥事」、「耳塞眼罩耳機很便宜的，自己帶好嗎」、「我都站到他旁邊開東京熱，給你參考」、「跟車組人員反映，他們會處理比較不會有衝突」、「拜託要有寧靜車廂」。