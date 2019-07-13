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友開店請他幫忙！可享「免費冷氣、wifi」但不另支薪　「互助說」驚呆網友

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廚房,廚師,餐飲業,服務業,餐廳內場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲餐廳示意圖，與本文餐廳無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

餐廳在招募人才時，一般都會公布有員工餐、三節獎金等福利吸引人，不過這位網友卻分享一個荒謬的招募條件。一名友人請他到新開的餐廳幫忙，因為已經讓他享有「免費冷氣、網路和員工餐」，因此表示不會再額外支薪，奇葩的條件讓網友全都傻眼，好奇這種人怎麼還會是朋友，「怎麼敢說出口」、「他以為是產學合作嗎」。

一名網友日前在PTT發文分享一個「不可思議的招募條件」，他表示一位不太熟的朋友最近開了餐廳，希望他能夠過去幫忙分擔人手，對方還表示，如果他去幫忙的話，可以免費享有冷氣、氛圍、wifi和員工餐等福利，不過唯一的條件就是「不支薪」。

請繼續往下閱讀...

朋友還說道，「這是一個互助的社會」，雖然原PO過去幫忙，可能沒辦法得到直接的報酬，但可以學習廚藝，他之後也一定會回饋社會、幫助他人，讓原PO懷疑自己的耳朵究竟聽到了什麼，因此忍不住上網發文壓壓驚。

▲▼ 招募員工不支薪 。（圖／翻攝自PTT）

▲招募員工不支薪 ，網友都看傻。（圖／翻攝自PTT）

鄉民們看到都傻了，表示真正的朋友根本不會提出這樣的要求，「這種人要遠離」、「我比較佩服不支薪可以說得出口」、「凹成這樣才不是友人」、「慣老闆的最高級？」、「他餐廳不收錢嗎，不然怎麼不支薪」、「去便利商店工作也可以用免費wifi啊」、「我都可以預期這間店的下場會如何了」。

還有網友建議反推回去，要原PO請這位朋友到家裡掃地，不僅可以享受家庭氛圍，還可以學習如何打掃。

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關鍵字：PTT,冷氣,wifi,求職,招募,慣老闆

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