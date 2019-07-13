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3D畫家掏口袋！掉出1000元「代價跪2天」　一看放大版千鈔…細節還原療癒炸

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▲▼ 。（圖／曾進成授權使用）

▲為了畫紙鈔，曾進成跪了兩天。（圖／曾進成授權使用）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

「為了一千塊讓我跪兩天」，3D畫家曾進成經常分享他的創作彩繪作品，每一次都讓圍觀民眾、網友驚豔。這次他為了「一張鈔票」跪了兩天，原來是因為畫的主角就是新台幣千元鈔，曾進成就笑說，「每天摸它感覺沒啥！畫起來突然覺得好陌生。」成品照讓其他人直呼心動，「想去耶」、「我也要去打卡。」

曾進成12日下午在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，「錢為何這麼難賺？畫起來更難」，說找他去畫畫的老闆想在地上畫東西，接著他掏口袋的時候，掉出一千元鈔票，結果老闆馬上說「就畫它！」讓曾進成一驚，「天啊我還沒在地上畫過錢，我不會畫！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／曾進成授權使用）

▲▼曾進成的草稿（上）和成品圖（下）。（圖／曾進成授權使用）

▲▼ 。（圖／曾進成授權使用）

曾進成也在個人臉書分享心得，「錢不好賺更不好畫，每天摸它感覺沒啥！，畫起來突然覺得好陌生」，於是他第一次為了一千元跪了兩天。曾進成說，他才畫完，就有民眾要拍照，「我幫他們拍了照，回過頭結果一堆人排隊等拍照」，讓他很是感動，「這跪得好像值得。」

▲▼ 。（圖／曾進成授權使用）

▲曾老師開心拍攝成果作品。（圖／曾進成授權使用）

仔細看看照片，這張「放大版千元鈔」相當逼真，曾進成選擇臨摹鈔票背面，不僅完美還原玉山、帝雉的圖樣，主墨色、安全線、螢光圖案等細節也不放過，連國字「中華民國九十八年製版」、「壹仟圓」就像是印刷上去的一樣。

看到照片後，其他人紛紛留言大讚，「小朋友好像坐在一千塊的『魔毯』上哦」、「老師好厲害啊！要去看」、「好想去坐在千元鈔上哦」、「好厲害，畫得傳神，坐上鈔票起飛了」、「只花兩天畫這個也很厲害呀」、「好強……我也想帶孩子去拍照了」、「這根本就是原鈔放大版……太厲害了」、「幸好大濕口袋不會掉出整疊的錢錢。」

▼新作品吸引不少網友想朝聖。（圖／曾進成授權使用）

▲▼ 。（圖／曾進成授權使用）

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關鍵字：鈔票,千元,紙鈔,爆怨公社,曾進成,3D彩繪

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