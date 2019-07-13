發照流程簡化！彰化員林大道新建物激增　建商看好投資

▲建設處簡化發照流程，Q1成長10.4％。（圖／彰化縣政府建設處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為提升公務服務品質，彰化縣政府簡化建造執照及使用執照審查核發流程，今年1月至4月Q1建造執照核發651戶，投資金額16億7996萬元，使用執照核發392戶，投資金額9億142萬元，合計約26億元，較去年同期成長約10.4％，大幅躍升，其中以員林184市地重劃後土地，吸引建商進場投資。

彰化縣建設處統計，Q1申請建造執照及使用執照，以住宅類型的建造執照511戶、投資金額為5億8,198萬元，使用執照359戶、投資金額為2億5,114萬元。工廠類型的建造執照47戶、投資金額9億6,790萬元，使用執照31戶、投資金額6億2,235萬元占最大宗。

建設處指出，自108年2月18日起，針對投資設廠案件，導入參與式服務機制，廠商在廠房設計階段即由建管同仁參與討論，導入簡案快審機制，省卻後續審查時來回溝通的時間。截至5月31日止，已核准165戶、總樓地板面積3萬437.7平方公尺、投資金額為1億7,454萬1,180元。

劉玉平指出，建造執照類型屬建築面積100平方公尺以內，5層及2戶以下之住宅，其建築基地非為山坡地地區，委託建築師向彰化縣建築師公會掛號後，3日內由建築師公會建築師(技術審查)及建設處建築管理科 (行政審查)併審，合格後即刻發照，以加速建照核發時程，縮短行政流程。

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