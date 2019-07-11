桃園市地重劃工程揚起灰塵宛如沙塵暴　小黃狗在沙塵中打滾

▲居民舉白布條抗議施工揚起灰塵危害生活環境。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

「太嚴重了！這一陣子每天家裡都是紅土的灰塵，下班地板拖乾淨隔天又一層灰，小黃狗在紅塵中打滾」「一早載小孩去上課在成功路上搞得像沙塵暴」；這是桃園市觀音草漯地區當地居民在社群網站上的抱怨；陳情人代表江承洲並於11日在工地上掛起白布條，要求市政府重視解決。

▲小黃狗在自家庭院滿地的紅土灰塵上打滾。（圖／陳姓居民提供）

桃園市政府新建工程處在觀音區草漯第一、三、六區進行市地重劃統包工程，並由皇昌營造份有限公司進行總面積約150公頃的道路、橋樑、整地、景觀、汙水及代辦管線工程，達到提供優質的移居環境及節能減碳的智慧城市，並自２016年12月30日施工至2020年10月14完工。

▲▼市地重劃區地面開挖所造成的塵土飛揚，紗網隨手一摸就是滿手灰塵。（圖／江承洲提供）

但鄰近工地的數百住戶，包括二聖路、六合二街、六合三街、八德街、七賢路、成功路一段、塔腳路，就得忍受如同沙塵暴般的紅土灰塵襲擊，楊姓居民表示，早上把車子的黃沙以鍍膜沖洗乾淨，去桃園市回來才30分鐘後擺在車庫裡的「大黑」又被沙塵蒙蔽；陳姓居民也說，大家都聽過在紅塵中打滾，她們家小黃狗就在自家庭院裡飄來的紅土灰塵真實上演，難到這問題難道就都沒有人可解決嗎?請還給居民一個乾淨的生活環境跟乾淨的呼吸。

▲早上才洗好的車，停在車庫不到30分即滿布黃沙。（圖／陳姓居民提供）

為了凸顯重劃區地面開挖所造成的塵土飛揚，汙染居民生活，江承洲與受害居民在工地高舉白布條「政府帶頭製造空污，還我乾淨生活」，要求市政府有關單位重視解決。