熱浪放電3600秒！ Magic Studio魔法練習生

夏日放電不再是皮卡丘的專利啦，哪裡可以讓夏日電力滿檔的孩子瘋狂放電又能帶著滿滿知識回家？

Foto Detective Pikachu

2019暑假唯一影城式原創主題展「Magic Studio魔法練習生 影視科技互動特展」，由深耕親子出版市場三十年的閣林文創耗資千萬打造而成，即將於6月29日（六）於國立臺灣科學教育館七樓西側特展區熱烈開展。12組史上最受歡迎童話故事明星群豪華出場，扮演劇組內各種職業角色，串連10個科技互動展區，將生硬的影視科技內容，以豐富圖文插畫搭配共融式遊戲場景的沉浸體驗，讓孩子們在玩樂的環境中輕鬆學習。

｜將拍片單一流程縮時至360秒，全部玩遍至少3600秒起跳

Magic Studio魔法練習生擁有10個數位互動展區，錯落在展場動線上，讓孩子在認識「拍片原來如此」的同時，還能實地體驗影視領域的各專業工作內容，不知不覺玩到斷電，回家可以好好睡，像是喊到震天響的「導演開麥拉」、天才作家的「編劇產生器」、明星變變變的「魔鏡造型師」，與抱著超大鏡頭抱枕跟拍的「跑跑攝影師」，在互動遊戲中植入職業特色，讓孩子明白劇組裡的每個工作人員的職掌跟辛苦之處。

（完整文章請看城市美學新態度）

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。