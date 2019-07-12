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「彰化王青天？」縣長王惠美監工　瀝青厚度少0.5cm：刨除重作

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▲王惠美親自監工，瀝青混凝土厚度少0.5cm「刨除重作」。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美親自監工，瀝青混凝土厚度少0.5cm「刨除重作」。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄市長韓國瑜親自到下水道監督清淤狀況，彰化縣長王惠美則是親自帶隊前往社頭鄉卓乃潭排水社斗路一段抽查災修工程公共工程品質，發現護岸瀝青混凝土厚度規範標準值厚度應為5公分，抽驗出最低限值4.5公分，有施工品質不穩定的疑慮，要求承攬廠商及監造單位自行刨除重作，以確保安全。

▲王惠美親自監工，瀝青混凝土厚度少0.5cm「刨除重作」。（圖／彰化縣政府提供）

卓乃潭排水全長5.92公里，上游源於田中鎮卓乃潭聚落南側，往北流經社頭鄉後排入員林大排，屬員林大排重要排水支線，其下游主要收集社頭市區雨水，為社頭鄉內重要之排水，由於該段既有排水於2018年8月豪雨沖刷導致護岸位移，於是辧理本案災修工程改善。

▲王惠美親自監工，瀝青混凝土厚度少0.5cm「刨除重作」。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，謝謝政風處長期以來對工程品質的把關，她希望廠商來承包縣府工程一定要覈實，縣府絕對不會寬貸，查到就是拆掉重作，各級民代都一起來關心，全民一起來監工，希望錢既然花下去，就是希望有一個最好的品質，能把公帑充分發揮。

▲王惠美親自監工，瀝青混凝土厚度少0.5cm「刨除重作」。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美希望除了監工單位要更用心一點之外，政風單位也會再增加抽驗的品質，只要照品質來，各方面絕對不會為難大家，她也會要求行政同仁依法行政，廠商領錢也絕對不會拖，請款程序大約在發票送進來之後的10-15天左右，就可以領到錢，所以也希望廠商能依照標準好好地來把施工品質做好。

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關鍵字：瀝青,混凝土,刨除,王惠美,卓乃潭

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