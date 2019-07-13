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2歲妹睡前吵著開冰箱！媽一開見「冰鎮奶嘴」傻眼　原因曝光網讚翻：有前途

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 2歲女把奶嘴冰在冰箱 。（圖／原PO授權提供）

▲ 2歲「碰妹」個性超無厘頭 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友在臉書貼出天兵女兒的逗趣行徑，原來怕熱的女兒為了想要消暑，自己把奶嘴冰到冰箱裡，更厲害的是晚上睡前還記得要拿出來用，清晰的邏輯被網友們大讚有前途，「很有道理耶」、「冰鎮奶嘴XD」。

「我家天兵又出招！」一名媽媽在臉書「爆廢公社二館」分享女兒的趣事，她表示2歲女兒「碰妹」日前要睡覺時，突然自己走去冰箱前想開門，她納悶問說「要睡覺了，妳開冰箱要幹嘛啦！」女兒則是表示她的「奶嘴」冰在冰箱裡。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，打開冰箱後，裡頭還真的躺著2個奶嘴，她向女兒詢問「為什麼要把嘴嘴放冰箱」，碰妹則是回應「這樣我吸起來才會冰冰的」，讓媽媽瞬間超傻眼。

▲▼ 2歲女把奶嘴冰在冰箱 。（圖／原PO授權提供）

▲ 碰妹：這樣我吸起來才會冰冰的！

媽媽向《ETtoday新聞雲》記者表示，碰妹平時個性就是這麼無厘頭，在家裡還有10顆奶嘴，根本戒不掉；她也透露，碰妹已經不是「很怕熱」的程度，「是超級怕熱！」雖然平時家中電費沒有爆炸多，但是女兒一出門就很容易像水龍頭一樣狂滴汗，冬天的時候也不用特別穿很厚的外套，都穿薄薄的長袖就夠了，「有時睡覺也是流一堆汗，我在旁邊冷的要死。」

▲▼ 2歲女把奶嘴冰在冰箱 。（圖／原PO授權提供）

▲ 媽媽表示，有活潑的女兒在，生活不會無聊。

對此，網友們看到妹妹的行徑都大讚很聰明，「天氣熱嘛」、「冰鎮奶嘴XD」、「妹妹說得很有道理耶」、「可以邊睡邊消暑」、「重點他還記得在冰箱XD有的放到忘記然後大吵大鬧」、「阿姨那天長夾與飲料一起冰，都忘了很久」、「還好沒放在冷凍庫，變成冷凍奶嘴」、「將來會很有前途」。

隨後還有網友開玩笑說，夏天到了也可以把尿布放在冰箱，這樣屁屁也會涼涼的，用盡一切方法對抗酷熱的夏季。

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關鍵字：奶嘴,冰箱,爆廢公社二館,夏天,消暑

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