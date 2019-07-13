影／蝦皮買擴大機！天真媽誤解「紙箱上2字」直送冰箱　8千網笑噴：太貼心

網搜小組／綜合報導

宅配到家的包裹，如果內容物需要被冷藏，廠商通常都會在外頭貼上「需冷藏／冷凍」的貼紙，提醒消費者不要讓商品損壞。一名男網友日前在蝦皮上購買了一台「擴大機」，沒想到卻被簽收的媽媽誤會，把東西直送冰箱，美麗的錯誤讓網友們都笑倒了。

▲網購包裹示意圖。（圖／CFP）

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一名男網友今日在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示日前自己在購物平台「蝦皮」上買了一台擴大機，今日商品寄到家中時，恰巧被媽媽簽收，貼心的媽媽隨後也打電話先告知他一聲。

男網友說，媽媽打來時表示「你的蝦皮早上來了，我幫你收了。」原PO收到消息後，媽媽繼續表示「我放在冰箱的下層。」然而這句話卻讓他超納悶，媽媽還堅持反問說「蝦皮不用冷藏嗎？」事後原PO貼出照片後，大家才恍然大悟，只見紙箱上寫了「蝦皮、黑貓取件」等字眼，原來媽媽以為兒子購買的東西是「蝦子的皮」，誤解成是吃的東西，才會放進冰箱冷藏。

▲可愛的媽媽把蝦皮解讀成「蝦子的皮」了啦！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO隨後也表示，回家之後他果真在冰箱的下層找到他涼涼的擴大機，好險只有冰了一個小時，應該不會影響到內部的零件。

這則貼文貼出約3小時，就吸引了8千多名網友按讚，大家紛紛表示「真的有一種食材叫蝦皮」、「媽媽覺得疑惑，沒事買那麼大盒蝦皮是要吃多久」、「還冰的進去可見你家冰箱不小啊」、「媽媽好貼心」、「聲音聽起來有沒有冰冰脆脆的」。還有人指出，幸好原PO媽媽沒有誤會裡面有「黑貓」，否則可能就會找籠子出來了。

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