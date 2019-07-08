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他突右肢無力、說不出話！醫傻了：「一包腫瘤掛心臟」發病率僅百萬分之一

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▲▼郭男左心房上長出黏液瘤，醫生緊急為他動刀切除。（圖／翻攝自微博）

▲郭男左心房上長出黏液瘤，醫生緊急為他動刀切除。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名56歲郭姓男子近日突然出現右側肢體無力，話說不清楚的情況，於是趕緊到醫院就診。醫生透過電腦斷層、心臟超音波掃描後驚訝地表示，患者的左心房竟然罕見長出了黏液瘤，「就好像葫蘆一樣掛在心臟上，隨著血流漂移。」

綜合陸媒報導，家住西安市的郭男最近突然出現右側肢體無力，行走略微拖著腳步且言語不清的況狀，所以趕緊到西安醫學院第一附屬醫院檢查。醫生先是為郭男做了腦部的電腦斷層掃描，結果顯示為多發性腦梗塞，之後再透過胸部電腦斷層、心臟超音波掃描等檢查，發現他的左心房上長出一顆腫瘤。

胸腔及心臟血管外科主任康雲帆表示，「左心房黏液瘤位於心臟內，它好像葫蘆一樣掛在心臟上，隨著血流漂移活動，不過整體組織疏鬆、脆弱、容易有碎片脫落並引起腦梗塞、下肢動脈及其他臟器栓塞，隨心跳血液流動可阻塞心房室瓣口，導致胸悶、氣短、暈厥及急性心力衰竭。」

▼醫師表示，如果腫瘤部切除很可能會使患者猝死。（示意圖／CFP）

▲▼醫師表示，如果腫瘤部切除很可能會使患者猝死。（示意圖／CFP）

他也說，患者的黏液瘤體積巨大，大約為5公分×3公分×3公分的囊性腫塊，已經快將二尖瓣瓣口全部堵住，可能隨時會發生猝死，所以應該立即手術治療。所幸醫護人員最終成功將完整的腫瘤取出，才讓郭男順利出院。康雲帆補充說，左房黏液瘤的病因目前仍然不清楚，不過治療方式通常是以復發率較低的切除手術為主。

醫師提醒，患者如果突然發生言語不清、肢體半癱、胸悶氣短等，一定要及時想到腦梗塞、冠心病等可能，盡快到醫院檢查，早發現、早治療，避免疾病越拖越嚴重。

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關鍵字：心臟,腫瘤,醫生,電腦斷層掃描,黏液瘤

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