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考不上醫生執照爆口角！台南女縱火燒死爸…犯後折回現場「冷血演痛哭」

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▲劉姓女子涉嫌在台南市永康區復華八街住處縱火，導致父親命喪火窟，檢察官將她起訴，台南地院法官裁准羈押。（圖／記者林悅翻攝）

▲劉姓女子涉嫌在台南市永康區復華八街住處縱火，導致父親命喪火窟，檢察官將她起訴，台南地院法官裁准羈押。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名劉姓女子，因考不上醫師執照與母親爆發口角，竟涉嫌購買汽油在住處縱火，造成劉父逃生不及而命喪火窟；劉女在犯後不但抱著親友假意痛哭，還因檢警未查獲直接證據，偵訊時冷靜應對、周旋，冷血程度令人髮指。台南地檢署7月4日偵查終結，依殺直系血親尊親屬及放火等罪嫌將她起訴，經移審台南地院，法官下午裁定羈押。

起訴書指出，劉女2019年5月15日深夜11時許，因故與母親爆發激烈爭吵，因此心生怨懟，竟於16日凌晨3時28分持塑膠桶駕車外出，前往加油站裝填17.48公升的92無鉛汽油，隨後再返回住處，將汽油潑灑至家中1樓客廳床墊上，見火勢引燃後，旋即轉身離開，並駕車逃離現場。

在汽油的助燃下，火勢迅速延燒，濃烈的黑煙也向上狂竄；當時在2樓沉睡的弟弟即劉母被燃燒聲響驚醒，察覺家中失火後急忙倉皇逃生，其中弟弟脫困時，喉嚨因吸入過多一氧化碳而受傷，劉母則是下肢燒燙傷、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群，但經治療後2人並無生命危險；但當晚同樣睡在2樓房內的劉父就沒有這麼幸運，醒來時因2樓已遭濃煙侵襲難以辨識方向，再加上遭到嗆傷，逃生不及當場葬身火窟。在火警發生後，劉女還假意折回現場，得知父親亡故時，還假意抱著親友痛哭失聲，意圖擺脫嫌疑。

檢方偵訊時，劉女深知警方並未掌握直接證據，全程冷靜應對周旋，對檢警所提出罪證一一辯駁，謊稱當天到加油站買汽油是想燒毀自己的車，還一度裝傻表示「那不是汽油桶，不知道裡面裝的是什麼！」針對檢警提問，案發當天凌晨4時22分許，火警發生後劉女駕車駛上國道北上是要前往何處？劉女則辯稱，當時是打算要前往新竹找舅舅，但不久後又改口，表示突然有事急著折回台南，因此又叫了計程車。

由於劉女說詞反覆，且經消防局勘驗現場後，確定該起火警係遭人為縱火，經多方比對，確認劉女購完汽油返家時間與起火時間相近，認定其嫌疑重大；檢方認為被告劉女與生母陳女因細故發生爭執，而有情緒波動之情，竟不自我節制，卻僅憑怒氣，任意以縱火之方式紓解其怨，致居住住宅之生父、生母、胞弟突遇暗夜惡火倉皇逃生，其中生父因逃生不及命喪火窟，家庭亦因此破碎難圓，造成生母及之家屬不可抹滅之生理、心理創傷。且劉女不顧稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，請刑庭從重量刑，以儆效尤。

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關鍵字：縱火,燒死,起訴,裁押,台南,醫生

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