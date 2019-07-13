快訊／美對台軍售大陸要制裁　美台商協會長：沒體認是政府對政府的交易

▲美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）與蔡英文共同出席美台商業高峰會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

有關北京針對美國對台軍售案，宣布對美國企業制裁一事，美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）在跟總統蔡英文共同出席台美企業高峰會前受訪表示，北京制裁企業，沒有體認到這是台灣政府跟美國政府之間的交易，不是企業對企業。

在蔡英文出訪友邦過境美國紐約期間，中國大陸外交部以發言人耿爽的名義宣布，將會對於美國對台軍售案，針對美國企業實施制裁的動作。

對此，涉獵美國對台軍售相關議題的美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）在台美高峰會議前接受總統隨行記者的訪問時表示，美國對台軍售，是政府對政府的交易，並不是企業對企業。

韓儒伯認為，北京提出要制裁美國的企業，是沒有體認到這是台灣政府對美國政府之間政府對政府的交易，並非企業對企業。

另一方面，韓儒伯也指出，其實在日本大阪舉行的G20峰會之後，台灣對美國的出口增加了18％，且對於南邊鄰國（南向）的出口也有增加的趨勢，這對於台灣而言，其實是光明的。

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