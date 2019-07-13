中國將制裁對台軍售美企　總統府發言人：台灣不接受蠻橫打壓

▲蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）



大陸中心／綜合報導

總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」，出訪友邦並過境美國，引發中國強烈抨擊。對此，大陸委員會12日強調，中共當局根本無權置喙，刻意以粗劣惡意言論，均無法改變台灣走向國際社會的決心。此外，總統府發言人丁允恭也指出，中華民國有權利自我防衛，也有權利參與國際，對於中國蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。

綜合媒體報導，對於蔡英文開始為期兩天的過境美國之行，中國外交部發言人耿爽12日指出，已向美方提出嚴正交涉，「不允許蔡英文過境，停止美台官方往來 ，也不要為『台獨』分裂勢力宣揚『台獨』主張提供任何平台，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。」

大陸委員會12日晚間發新聞稿回應，中華民國及台灣2300萬人民，有權參與全球事務並奉獻國際社會，蔡總統本次「自由民主永續之旅」出訪友邦，並過境美國，維繫邦誼及與各方開展正常交流互動，彰顯國家主權及民主價值同盟，獲得台灣民意支持。

▲陸委會以「台灣走向國際，中共無權置喙」為題抨擊中國。（圖／翻攝大陸委員會官網截圖）



「中共當局根本無權置喙，刻意以粗劣惡意言論，均無法改變臺灣走向國際社會的決心。」陸委會強調，「北京當局以狹隘視角看待台灣，處心積慮對台外交打壓及軍事恫嚇，脅迫台灣接受其褊狹的『一中原則』政治主張，是台灣國家安全的最大威脅。」

「台灣絕對不會坐視與屈服，將繼續自我防衛、反制中共霸凌利誘的威脅與挑戰，捍衛國家主權安全及民主憲政體制。」最後，陸委會說，必須正告對岸，切勿藉口生事，任何製造台海情勢緊張的圖謀，絕對是自取其辱、更不會被國際社會及台灣人民所接受。

▲總統蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）



此外，面對美國日前宣布了價值約22.2億美元的售台武器計劃，中國外交部強調，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

▲陸委會。（圖／記者陳政錄攝）



中國宣布將制裁售台武器的美國企業，隨著蔡英文出訪的總統府發言人丁允恭在美國時間12日上午表示，中華民國有權利自我防衛，也有權利參與國際，對於中國蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）