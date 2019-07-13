影／蔡英文遭群眾嗆「台獨死路一條」　聯合維安戒備臨時更改受訪地點

▲紐約抗議群眾。（影／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約，美東時間11日抵達下榻飯店時，門口聚集的抗議群眾與民運團體大打出手，接著12日蔡英文率團赴哥倫比亞大學與學生對談時，又遇到抗議群眾，導致本來規劃隨行記者訪問也更改地點。由於連續兩度有抗議群眾聚集在蔡英文出席活動的現場，也使得台、美聯合維安系統格外戒備。

在蔡英文抵達紐約的第一天，在下榻的飯店門口，就聚集近百位抗議民眾與民運團體，雙方人馬發生口角，甚至一度發生肢體推擠的衝突，導致1人送醫、1人被逮補。

另一方面，蔡英文在美東時間12日下午前往哥倫比亞大學與研究生們進行閉門對談；而場外也聚集數十位抗議民眾，手揮旗幟，以及「主張台獨、走向戰爭」、「蔡英文不要破壞美中關係」等標語跟旗幟。

雖然這些抗議群眾沒有太多激烈動作，僅在美國警方劃設限制的陳抗區，高喊「打倒台獨！蔡英文滾回去！台獨死路一條」等口號。

原本，蔡英文預計在哥倫比亞大學接受訪問，但基於安全與聯合維安因素，特別臨時更改受訪地點。也有維安消息傳出，這些來抗議的人數雖然不多、約幾十人的團體，但每人每日可領200美元（約6000元新台幣）的動員費用。

對此，蔡英文稍早受訪時表示，她事先有一定程度的了解，她也希望抗議的民眾們，「可以享受一下民主社會的氛圍，不是像昨天那樣打人。」

►►ETtoday新聞雲隨行報導

蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

▼動員紐約陸僑抗議蔡英文每日可領200元美金。（圖／記者陶本和攝）

