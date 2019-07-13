馬英九洩密案無罪　他提醒「民進黨還有小動作」

▲前總統馬英九。（圖／翻攝畫面）

記者徐政璿／台北報導

台灣高等法院更一審12日審結前總統馬英九被控洩密案，馬英九無罪確定。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，已經可以想像今天綠營無限的崩潰，更有可能積極尋找下一個救援投手目標來轉移施政不利焦點，但無論何種做法，用這種小動作只是掩蓋施政無能的假象。

洪孟楷以「洩密案無罪確定，我們與惡還保有距離」為題在臉書撰文表示，前總統馬英九的泄密案無罪確定，證明過去這段時間一直說馬英九洩密根本就是政治操作，想要意圖帶風向來羅織罪名，更是綠營轉移施政不力的伎倆，感謝司法公正無私，證明台灣社會在與惡還保有距離，還能有最後獨立審判的防線為台灣守住正義的價值。

洪孟楷說，過去馬英九卸任後開始被檢調持續追殺，檢視審理過程，有長時間的偵訊、有意圖羅織罪名、在在都顯示根本是鎖定目標全力打擊。而綠營更希望操作前總統陳水扁有罪，前總統馬英九一樣有罪，秦觀罪名罪狀完全不能類比，但是就意圖營造兩者皆有罪的假象；今天的無罪宣判，更是一個強心針，告訴想意圖操弄司法的人，把伸出的黑手收回去。

洪孟楷說，已經可以想像今天綠營無限的崩潰，更有可能積極尋找下一個救援投手目標來轉移施政不利焦點，但無論何種做法，用這種小動作只是掩蓋施政無能的假象，「做不好施政的民進黨，就明年初讓人民用選票來把你下架」。