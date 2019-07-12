北檢轟「馬英九洩密案」無罪　高院晚間反擊：新聞稿流於情緒很不妥

▲前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）



社會中心／綜合報導

前總統馬英九洩密案12日獲判無罪，起訴的台北地檢署下午發出2219字聲明批評，高等法院更一審的判決「如同月亮，初一十五不一樣」。高院晚間也發新聞稿反擊，本件提起公訴的檢察官對構成要件應該很清楚，不需等到法院諭知即可辯論， 而北檢的新聞稿未確知詳情、流於情緒，「本院深感不妥與遺憾」。

據了解，馬英九涉犯洩密罪，一、二審皆認定有洩密事實，但一審以「院際調解權」判決無罪，二審改判4個月徒刑，最高法院發回更審，今天更一審判決馬英九無罪確定。

對此，北檢指出，高院在2015年判決前檢察總長黃世銘洩密有罪確定的判決中，明確指出「黃世銘於偵查中於102年9月4日『因總統馬英九之指示另行起意』犯罪」。檢察官在馬卸任元首後，展開偵查起訴，沒想到同樣都是高院，竟然判決馬無罪，「誠屬令人遺憾」。

新聞稿批評，高院收到最高法院發回更審馬案後，只在2019年2月22日開了準備程序，隨即於6月21日進行言詞辯論程序。辯論時，法官未諭知雙方針對馬英九是否有構成要件不該當的爭點進行辯駁，又突然限縮檢察官及告訴代理人之發言每人時間僅有10分鐘，「架空刑事訴訟言詞辯論程序，有違公平審判原則」。

北檢同時羅列出與本案相關的黃世銘被控洩密有罪確定、黃被立委柯建銘等人求償官司等民刑事判決，指出馬英九有關「院際調解權」、「行政特權」等辯詞，多次經高院相關民、刑事判決予以嚴正駁斥，沒想到這次更審判決竟指本案證據不足，「如同月亮，初一十五不一樣」。

不過，高等法院晚間也發新聞稿反擊，本件提起公訴的檢察官對構成要件應該很清楚，不需等到法院諭知即可辯論，且準備程序中，合議庭便已將本案構成要件列為爭點，當庭由檢辯雙方確認、表示意見，並酌留相當期間讓其等提出書狀說明，檢察官並無不知爭點無從辯論情形。

另外，高院再批，言詞辯論當天，各方實際上並未受到限制，北檢指稱的「未經事先溝通，不當限縮發言時間」，簡直是無稽之談。最後，對於北檢的砲轟，高院認為，北檢未確知詳情，流於情緒，「本院深感不妥與遺憾」。

▼高院發言人連育群。（圖／記者屠惠剛攝）

