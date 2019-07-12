嘉義參訪談初選　朱立倫：民調還沒有進入尾聲，會繼續拚

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統初選民調進入第五天，參選人朱立倫行程滿滿，12日應嘉義市長黃敏惠邀約至嘉義參訪，對於談及初選民調，他表示，民調還沒有進入尾聲，他會繼續拚；對於高雄市長韓國瑜妻子農舍遭控違建，他表示農舍問題過去選舉常見，強調依法處理；對於前總統馬英九洩密罪被判無罪定讞，朱立倫表示尊重司法，他與馬前總統是老朋友，也是他的老長官，司法總算還馬前總統清白；司法應該是要保護所有善良的民眾，他也相信馬總統的清白。

朱立倫12日前往嘉義市參加「科學168教育博覽會」，與黃敏惠一同勉勵學子，他表示，台灣應該找回技職教育的精神，小學四年級就要開始找出孩子的專長，因此特別重視需要「動手做」的創客教育，這也是他在桃園縣與新北市對教育的堅持。AI人工智慧、區塊鏈與資安等都需要科普教育奠定基礎，技職教育就是國家競爭力的所在，個人非常認同黃敏惠推廣科學教育，因為透過動手做，才能把原來台灣的工藝、科學精神找回來，對於黃敏惠的市政表現也給予高度肯定，「將來要一起跟我打拚」。

朱立倫隨後也前往嘉義市身心障礙綜合園區「再耕園」參訪，了解身障者的需求與心聲，他表示未來將讓政府扮演更積極的角色，維護身障者的權益。

另外，對於高雄市長韓國瑜妻子李佳芬遭控農舍違建，朱立倫指出，台灣對於農舍的問題，尤其是在選舉過程，不管是過去的蘇嘉全，或各地方首長都常常碰到這個問題，他認為應該要「勇於面對，依法處理」。