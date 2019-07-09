社區治安觀摩滅蚊短劇演出　黃偉哲請警察與五力宣導消滅登革熱

▲台南市社區治安觀摩活動，五分局進行滅蚊短劇演出，黃偉哲請警察與五力宣導消滅登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局登革熱防治中心，7月8日確診東區崇德里1例新登革熱本土病例，截至目前南市確診登革熱本土病例數達6例，北區尚未發現，市長黃偉哲在五分局舉辦的社區治安觀摩活動中，請警察與五力協助宣導消滅登革熱。

台南市確診登革熱本土病例數達6例，境外移入病例數21例，北區尚未發現，北區鄰近中西區，所以北區各鄰里均嚴陣以待，全面投入防止疫情擴散。

一年一度的台南市社區治安觀摩活動，9日下午1時30分，在北區振興里活動中心舉辦，近80位里長與會。市警五分局為擴大防疫宣導工作，特別製作防疫大作戰宣導短劇於現場演出，2名志工扮演蚊子在現場飛舞，告訴民眾登革熱病媒蚊元兇「白線斑蚊」的真面目，它無時無刻找目標來吸血傳播，並提醒民眾「巡、倒、清、刷」四要領趕盡殺「孓」，最後由市長黃偉哲、警察局長黃宗仁、區長等人齊呼「防疫大作戰大家一起來」，現場氣氛熱烈。

市警五分局長陳錦文，日前邀請北區區長李皇興、守望相助大隊長宋俊明及各民力協商，配合區公所防疫工作，編排義警、義交、民防、志工、巡守隊等五力，協助宣導工作。並自7日起支援各里清潔日活動，民力沿街發放防疫宣導單給各家戶，效果良好。