情定日月潭集團婚禮超浪漫　新人好禮獎不完

▲情定日月潭集團婚禮，10月4日將於日月潭向山遊客中心舉行，此為去年婚禮畫面。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府及日管處將在10月4日於日月潭向山遊客中心，共同舉辦「日月同心，生生世世」集團結婚，參加婚禮的新人不但可搭日月潭纜車、愛之船遊艇暢遊日月潭湖光山色，更可獲得精美結婚證書等多達22項禮品；當天若獲得婚紗最具創意獎前5名，將可直接入住涵碧樓、雲品溫泉酒店等五星級大飯店，好禮多到拿不完！

南投縣政府指出，集團結婚已邁入第42屆，特結合日管處舉辦「日月同心，生生世世」，將安排新人搭乘日月潭纜車、愛之船遊艇及幸福巴士，以陸海空3D方式舉行婚禮。

10月4日當天中午，將招待新人雙方及家屬共10人享用「雞尾酒會」自助式喜宴，新人還可獲贈精美結婚證書及魚池鄉公所日月潭紅茶伴手禮、元首館大黑松小倆口最新禮盒及妮娜巧克力夢想城堡巧克力等多達22項禮品。

南投縣政府提醒，即日起接受報名，參加對象為年滿20歲未婚男女，報名到9月1日截止，名額僅50對（南投縣民優先），額滿為止，呼籲有意參加新人動作要快，外縣市可以透過通訊方式向南投縣府民政處報名。

▲情定日月潭集團婚禮，10月4日將於日月潭向山遊客中心舉行。