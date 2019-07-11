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免費看表演！2019「藝起同樂」15個優質演藝團隊深入南投各地演出

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▲南投縣文化局舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，優樂集樂團11日在記者會中進行表演。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣文化局舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，優樂集樂團11日在記者會中進行表演。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府文化局與優樂集樂團、李靜芳歌仔戲團等在地15個優質演藝團隊合作，從7月至12月，將在縣內13鄉鎮市舉辦2019「藝起同樂」巡演活動。縣府11 日召開記者會，副縣長陳正昇、議員張嘉哲、賴燕雪與演出團隊代表一起出席，誠摯邀請民眾親場欣賞各場精彩的表演。

陳正昇表示，十分感謝各傑出表演團隊長年深耕縣內藝文人才的培育及推廣，今年的藝起同樂巡迴演出，在文化局的努力之下增加至15個表演團隊，為每個鄉鎮規劃不同演出內容，把精彩的音樂、舞蹈或戲劇表演帶入鄉間，讓民眾就近感受藝術饗宴。

▲副縣長陳正昇說，十分感謝各傑出表演團隊長年深耕縣內藝文人才的培育及推廣。

▲副縣長陳正昇說，十分感謝各傑出表演團隊長年深耕縣內藝文人才的培育及推廣。

張嘉哲說，縣府對於在地藝文推廣的努力，也呼籲鄉親一同邀請親友到場觀賞支持；議員賴燕雪嘖鼓勵參與此次活動的所有演出者，並期望各場次場場爆滿、豐富民眾生活美的內涵。

記者會活動現場由優樂集的優美樂音、南投民族舞團的精彩舞蹈、李靜芳歌仔戲團逗趣戲曲炒熱氣氛，並由文化局長林榮森頒發獎狀給參與此次巡迴演出的團隊。

林榮森指出，南投縣幅員遼闊，為使各鄉鎮民眾能享有均衡的文化薰陶，自2017年起主動規劃將表演藝術節目安排至各鄉鎮演出，讓民眾能親近表演藝術、也提供在地優質團隊表演的舞台，讓藝術的規廣融入生活。

詳情參閱文化局網站：cloud.culture.tw/frontsite/inquiry/eventInquiryAction.do

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