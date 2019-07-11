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飛翔吧！貓頭鷹　南投仁愛鄉中原部落彩繪稻田百人收割慶豐收　　

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▲中原部落彩繪稻田慶豐收，空拍巨型貓頭鷹令遊客驚艷。（圖／水保局南投分局提供）

▲中原部落彩繪稻田慶豐收，空拍巨型貓頭鷹令遊客驚艷。（圖／水保局南投分局提供）

記者白珈陽／南投報導

陪伴偏鄉8年的「部落廚房」，10日於南投縣仁愛鄉互助村中原部落，以「彩繪稻田妖怪來助陣」為主題，舉辦「飛翔吧！貓頭鷹」系列活動，現場還有妖怪村明星八豆、枯麻，以及水土保持局南投分局農村小童等知名吉祥物，與在地的大小朋友們分享食農、體驗割稻，十分熱鬧精彩。

水土保持局林長立副局長表示，部落廚房接觸互助村賽德克族已8年，5年前更擴大範圍，深入屏東縣霧臺鄉大武部落魯凱族。2018年首次接觸政府機關，參與水保局區域亮點計畫、農村好物及農萊市集等，為的就是幫助這些友善耕作的農民改善生活，得到應有回饋。

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▲水保局林長立副局長、南投分局陳榮俊分局長、部落廚房王執行長，以及仁愛鄉吳文忠鄉長等都到場參與彩繪稻田收割活動。

▲水保局林長立副局長、南投分局陳榮俊分局長、部落廚房王執行長，以及仁愛鄉吳文忠鄉長等都到場參與彩繪稻田收割活動。


水土保持局南投分局陳榮俊分局長接著說，這次舉辦「飛翔吧！貓頭鷹」系列活動的「彩繪稻田妖怪來助陣」，特別結合在地學校的食農教育及部落文化儀式等來展現，期望能形塑在地文化與產業特色、發揮向下紮根，以及對外行銷推廣友善農產的效果。

▲中原部落著賽德克族傳統服飾，以射箭儀式正式啟動彩繪稻田收割活動。

▲中原部落著賽德克族傳統服飾，以射箭儀式正式啟動彩繪稻田收割活動。


部落廚房王翊瑄執行長強調，互助村是「全台最高山水稻種植區」，灌溉水源來自純淨自然的合歡山山泉水，因自然安全，成為農委會農試所200種水稻品種實驗田區。

他也說，這塊肥沃淨土，在2月透過明道中學美術素養班學生設計，與當地互助國小孩童一起播種的Q版貓頭鷹稻田彩繪，終於成熟了。為讓更多小朋友體驗食農，特邀請鄰近的國姓北港國小、遠從新竹關山來的太平國小以及部落廚房透過世界和平會轉助的弱勢孩童等上百位學童，一同收割同樂，感受自然大地的珍貴。

妖怪村主題飯店也在現場同步預告8月份於南投縣溪頭妖怪村舉辦農萊市集活動，農萊在地好物將在妖怪村園區上架，未來於觀光風景區更能方便購買到農萊在地好物，歡迎民眾到訪。

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關鍵字：南投,彩繪稻田,仁愛,中原部落

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