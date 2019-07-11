鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

▲溪頭自然園區風景優美，是假日的好去處，圖與本文無關。（圖／IG @33__tuzi）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣鹿谷鄉自然資源豐富，是許多人放假出遊的好去處，但遊客增多也帶來相對應的負面影響，讓當地居民苦不堪言。鹿谷鄉公所對此擬定「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，並送鄉民代表會支持通過，一旦中央財政部審核通過，將成為全台第一個徵收「觀光稅」的公所。

鹿谷鄉的台大實驗林管處溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（又名台大茶園）及國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區屬於熱門的3大景點，到旅遊旺期便有大量的遊覽車、汽機車等前來，造成當地空氣汙染、道路損耗及塞車等困擾。「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」也因此而生，條文共有7條，除了在地人免徵稅之外，其餘鄉鎮、縣市的觀光客，不論成人或兒童每人每次徵收10元，並將收入納入年度預算辦理。

▲大量的觀光客讓當地居民苦不堪言。（示意圖／123RF）



鹿谷鄉長邱如平表示，雖然上述3大景點都有收門票，但收入幾乎都給台大實驗林，鄉公所但面對車潮造成的道路與橋樑耗損，鄉公所實在無力負擔維修費用，才會研擬條例來徵收觀光稅，以此達到收支平衡；另外，小半天石馬公園、麒麟潭、大崙山銀杏茶園等景點依然免費。

鹿谷人常常到假日出門遇到大量遊客人潮、寸步難行，甚至連救護車都必須逆向才能脫離車陣。財政處長李良珠指出，鹿谷鄉居民受車潮不便，但園區營收卻是他人，才會擬定「關光稅」，但其實也是「地方捐」，最後此草案還是得中央政部及主計總處的同意才可能實施。

針對課徵觀光稅的自然條例，台大實驗林表示，會秉持永續、優質的理念繼續推動自然教育及森林遊憩，且鹿谷鄉公所提出的觀光稅理念與此相同，若中央依法審查通過台大實驗林亦會依照相關法令協助推動。