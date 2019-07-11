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南投大雨中出現「攔路虎」　駕駛人驚嚇紛紛閃避

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記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮出現「攔路霸」？草屯富林路往虎山路方向，一名男子在大雨之中不斷在馬路中央徘徊，並對經過車輛攔阻、拍打車窗或凹折後照鏡，嚇得駕駛人紛紛閃躲。警方獲報趕赴現場，將攔車男帶回派出所，發現他腦部動過大手術，話也說不清楚，從他身上手機聯絡其家人並確認住址後，將他護送返家。

▲南投縣草屯鎮10日一名男子沿路阻街，影響當地交通況狀。（圖／取自臉書草屯人）

▲南投縣草屯鎮10日一名男子大雨中沿路阻街，影響當地交通狀況。（圖／取自臉書草屯人）

該名男子在10日近午時，不顧大雨在草屯鎮富林路一段的全家路口前不斷來回走動，並沿路對行經車輛進行攔阻、拍打車窗，甚至作勢打人再折損轎車後照鏡。許多路過車輛被該男舉動嚇到，不敢動彈，甚至索性將車開到對向道避開阻街男。有民眾也正巧路過該地，看到此景趕緊打110報警。

▲▼男子不斷拍打經過車輛，許多駕駛嚇得不敢動彈。

▲▼男子不斷拍打經過車輛，許多駕駛嚇得不敢動彈。

▲▼男子不斷拍打經過車輛，許多駕駛嚇得不敢動彈。

草屯警分局中正派出所獲報抵達現場後，將男子帶回派出所，而男子脫下帽子後相當大的疤痕，像是經過大手術，面對警方詢問的任何問題，他都無法回答。

員警在男子身上找到手機，撥打其中的電話號碼找尋到男子的父母，才知該男年僅24歲，因有腦傷而出現怪異行徑。員警向其父母詢問地址後，將男子開車護送到家，且叮嚀男子父母須多注意其行蹤，以免發生意外。

路過的民眾將影像拍下並PO上臉書「草屯人」，而報警的也就是該民眾，他表示，因轎車後照鏡遭折損，且該男子不斷的在街上徘徊造成交通受阻，還讓一些車輛為了避開他而開到對向道，相當危險，最主要是擔心女性駕駛會害怕，因此決定報警處理。

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關鍵字：南投,攔路,草屯

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