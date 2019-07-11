南投縣長林明溱成功嶺勞軍　加碼5萬元加菜金

▲南投縣長林明溱（左3）11日前往成功嶺探視替代役新兵及教召成員，並加碼5萬元加菜金。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣長林明溱11日前往台中成功嶺探視投縣91名替代役新兵，以及教召營區的300名教召員。林除帶了速食餐點表示慰勞，還額外加碼5萬元加菜金，並與當月壽星一同切蛋糕慶生，受到新兵及教召弟兄的熱烈歡迎。

林明溱11日一早首先抵達替代役訓練中心，與投縣91名役男一起享用速食餐點，新兵們看到縣長前往探視十分開心，精神抖擻地向林大聲問好。

林明溱對他們說，服完兵役是國民應盡義務，也是人生重要轉捩點，希望大家把入營訓練期間當作人生難得磨練機會，服從長官，遵守紀律，彼此照應，好好鍛鍊體能；役期結束後，希望能返鄉服務，縣府也會落實青年政策，完善青年創業、就業環境，讓青年能樂業安居，一起共創南投榮景。

接著，林在南投後被指揮部指揮官陳緯忠上校陪同下，前往教召營區關心投縣300名教召員，除致贈5萬元加菜金外，也和教召員一起歡度慶生會，並與當月壽星一起切蛋糕，慶生會後，林也和教召員共享輕鬆愉快的午餐，場面歡樂溫馨。

▲林明溱為當月壽星切蛋糕。

林明溱表示，教育召集雖僅短短5至7天，但可讓教召員回味當兵生活情形，也能讓大家再訓練體魄，同時熟悉當年的專業訓練內容，未來如有防備需求，就能緊急應變，順利結訓後，期盼教召員回到工作崗位後，繼續為社會服務。

陳緯忠指出，教育召集訓練為期5至7天的訓練，參訓成員包括一般兵與幹部，主要是依軍種不同分別進行專長複訓，就是希望每一位後備官兵都能成為國防安全堅實的厚盾。