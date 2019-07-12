提三遍「堅定不移」　陸外交部怒批美官員會見黎智英

▲大陸外交部發言人耿爽。（資料照／翻攝大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英近期受邀參加美國智庫研討會，並拜會副總統彭斯（Mike Pence）等多位美國官員。對此，大陸外交部發言人耿爽12日主持例行記者會時嚴詞痛批美國個別政客粗暴干涉香港事務，已向美方提出交涉，表達強烈不滿及反對。

▲美國務卿蓬佩奧會見黎智英。（合成圖／東森新聞、路透）

耿爽表示，中方維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，堅決反對外部勢力干預的決心堅定不移。「任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都必將遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民反對，既不得人心，也不會得逞」。

據了解，黎智英9日（美東時間）於美國出席華府智庫舉辦的研討會前，先後與美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，談論有關修訂《逃犯條例》的情況。黎智英也在之後的幾日與美國共和黨參議員及白宮國家安全事務顧問波頓（John Bolton）會面，就陸港問題與相關人士交換意見。

▲白宮國家安全事務顧問波頓。（圖／路透社）

對於黎智英與美官員的會面，大陸外交部發言人耿爽12日表示，美方個別政客無視國際法和國際關係基本準則，一而再、再而三地粗暴干涉香港事務和中國內政，對外發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿和堅決反對，並已向美方提出交涉。此前，陸外交部駐港公署發言人也曾痛批，香港個別人為一己之私，充當外國勢力反中亂港的政治工具，「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

