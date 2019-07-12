要求港府回應5大訴求！　民陣再號召「7.21金鐘集會」

▲民陣再度發起721遊行。（圖／翻攝自民陣臉書粉絲專頁）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥雖然宣布《逃犯條例》壽終正寢，但風波仍然未平息。民陣（民間人權陣線）11日於臉書宣布，將在21日19時30分至21時於金鐘再度發起集會，要求港府回應五大訴求。目前活動仍在申請不反對通知書。

民陣於臉書發文表示，「民陣將於7月21日發起集會，針對獨立調查委員會，徹查警方多番濫暴，並重申五大訴求：設立獨立調查委員會、平反暴動定性、撤回送中惡法、撤銷檢控示威者、林鄭下台 雙真普選」。

▲香港近來有多場反送中遊行。（圖／美聯社）

根據《香港01》報導，民陣召集人岑子杰拿出一封警方發布的《禁止集會通知書》，指警方早在6月12日把金鐘一帶的集會定調為「暴動」，批評林鄭月娥和警務處處長盧偉聰說謊。

在立法會受衝擊後，香港特首林鄭月娥9日首次現身，在行政會議前會見記者。她表示，這次的修例過程非常失敗，但仍有市民們擔心條例會再次重推，因此在這表明，條例已「壽終正寢」。香港政府之後於10日公布，即日起展開2019年《施政報告》公眾諮詢，市民也可透過施政報告網站、社交媒體、電郵、電話或傳真提交意見。

▲林鄭月娥出席記者會。（圖／路透社）

▲七一遊行香港立法會受到破壞。（圖／美聯社）

▲台灣616也有撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）