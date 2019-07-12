22國集體質問「新疆問題」　耿爽：歡迎來走一走看一看

▲新疆民宅。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

聯合國人權理事會的22個成員國於10日發出聯合聲明，批評新疆政策。耿爽11日回應，有關國家停止將人權問題政治化和借涉疆問題幹涉中國內政，「我們歡迎真正秉持客觀、公正原則的人來新疆走一走、看一看，親眼目睹事實真相。」

22個國家簽下了這一前所未有的連署聲明，包括：澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國。

連署各國對於新疆維吾爾族和其他穆斯林據報受大規模任意拘留、廣泛監控和其他侵權行為表示關切，敦促中國允許聯合國和獨立的國際觀察員「有意義地進入新疆」，並要求人權高級專員定期向人權理事會報告當地情勢。

耿爽11日在記者會上回應，有關國家的致函罔顧事實真相，對中國無端指責和攻擊誣衊，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉；督促這些國家尊重事實、摒棄偏見，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，停止將人權問題政治化和借涉疆問題干涉中國內政。」

他還強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整，「新疆已經2年多沒有發生暴恐事件，社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升，衷心擁護政府的政策舉措。」

另外，耿爽還表示，中方已邀請多批各國外交官、媒體、專家學者等赴新疆參觀訪問「親眼目睹事實真相」，也已向聯合國人權高專辦人員發出訪疆邀請，「我們歡迎真正秉持客觀、公正原則的人來新疆走一走、看一看，堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。」