邀台商佈局智能機械產業　裴金佳：四川是西部投資熱土

記者曾俊豪、韋依蘋／四川報導

2019海峽兩岸產業合作區(四川)交流推介暨兩岸智能機械產業對接會11日在四川成都舉行，國台辦副主任裴金佳在致詞時提到，大陸是全球最大的製造業基地，當前正積極推動產業轉型升級，拓展「智能＋」，加大傳統產業技術改造力度，這些都離不開智能機械支撐，鼓勵台資參與。

此活動由國台辦經濟局、商務部台港澳司、國家發改委港澳台辦、工信部港澳台辦主辦，四川省台辦、商務廳等部門承辦，兩岸企業家峰會智能製造和裝備產業合作推進小組、中國機械工業聯合會、台灣機械工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會協辦。

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／記者曾俊豪攝）

裴金佳首先介紹四川的戰略地位，表示四川是一帶一路建設的重要支點，也是大陸西部重要交通走廊，政策優勢突出，產業基礎扎實。近年來，四川大力推動川台經濟交流合作，出台落實31條措施的70條實施意見，持續優化營商環境，已經成為大陸台商在西部投資的熱土。

他提到，大陸鼓勵台資參與製造業高質量發展，支持台資投向先進製造領域和中西部地區，「兩岸智能機械合作空間巨大，前景廣闊，業界順應新形勢，依託海峽兩岸產業合作區這個平台，共謀發展。」

商務部副部長王炳南則指出，全世界都在搭大陸發展快車，兩岸之間沒有理由不走得更近、更好，也一定會走得更近更好。

他還就兩岸智能製造產業發展提出三點建議，首先是把握機遇，全面推進兩岸智能機械產業合作；二是打造平台，積極探索兩岸產業融合發展新路徑；三是乘勢而上，攜手共拓「一帶一路」建設機遇。

▲大陸商務部副部長王炳南。（圖／記者曾俊豪攝）

2017年以來，大陸國台辦已會同相關部門先後在廣西、四川、湖北設立三個「海峽兩岸產業合作區」，意在幫助台商參與「一帶一路」建設、支持台商分享中西部地區發展機遇。

而推介會最後，四川海峽兩岸產業合作區、中國機械工業聯合會、台灣機械工業同業公會還簽訂《共同推進兩岸智能機械產業合作框架協議》，三方將按照「共同推動、共同發展、優勢互補、互利共贏」原則，支持台商台企參與「一帶一路」建設。

▲四川省邀台商佈局智能機械產業。（圖／視覺中國）