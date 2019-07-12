小綠身體很誠實？王浩宇爆時力3立委徵詢入民進黨

▲時代力量立委。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇12日在臉書爆出時代力量5席立委中，有3個私下與民進黨友好，甚至曾經私下接觸徵詢加入民進黨的意願。他直言綠黨選擇清楚表態，雖然被罵成小綠，但至少不像時代力量一樣「打模糊仗用騙的」。

王浩宇以「嘴巴說不當小綠，身體卻很誠實」開頭表示，時代力量目前5席立委，至少有3個私下與民進黨友好，更曾經私下接觸徵詢加入民進黨的意願。但他說，另外兩個民進黨因為不會要，而為了開拓政黨的生存空間，所以只能頻頻向民進黨開砲，「根本不是為了什麼公平正義」。

「這讓我非常看不起！」王浩宇認為，挺民進黨續任總統，綠黨選擇清楚表態，雖然被罵成小綠，但至少不像時代力量一樣「打模糊仗用騙的」，總有一天，選民會認知到，「我們至少還有黨格」。

而同天王浩宇又再度PO出時代力量立委高潞·以用·巴魕剌的照片，並寫下，爭取綠黨不分區提名，宣傳照片都已經拍好，一聽到沒有排名單第一名，立刻發飆翻臉，跑去跟時代力量要不分區第一名。

王浩宇說，時代力量辦了個網路票選，為了挖角她，把票數比較高的柯韶臻拉到後面，讓她順利當上立委。他認為，四年內先是背叛綠黨，如果現在還要背叛時代力量去民進黨，「實在是太不厚道」。

而時代力量目前五席立委分別為高潞·以用·巴魕剌、林昶佐、徐永明、黃國昌及洪慈庸。