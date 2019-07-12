兩岸論述遭質疑　柯文哲否認親中：台灣維持平衡才是最佳戰略

▲柯文哲出席上海雙城論壇，並與國台辦主任劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

時代力量黨主席邱顯智在美國訪問時表示，時力與台北市長柯文哲的「兩岸一家親」不符，2020大選黨內有共識不支持態度親中的候選人。對此，柯文哲回應表示，台灣維持平衡才是最佳戰略，今年實際走完美、日、中，證明可以跟三方都溝通、接受與信任，並批藍綠在美中各壓一邊的策略，都不見得是最好的。

柯文哲12日受訪表示，自己不算親中，若要聽實話是這樣，在中美這麼大壓力下，其實台灣維持平衡才是最佳戰略。柯表示，他實際走一遍美、日、中證明，「我們可以跟三方都可以溝通都可以被接受，然後都可以被信任，這證明是可以的。」

「當然在這個都可以溝通、都可以被信任、都可以合作、都可以被接受的條件之下，怎麼做是另外一件事情」，柯文哲說，這至少證明是可能的，台灣本來就是一個小小的地方，不可能完全以小博大，所以有不管是新加坡或日本，都可以給台灣很多啟示。

柯文哲說，夾在中美之間，其實日本壓力比台灣還大，因為「它size比我們大」，而比台灣小的就是新加坡，「所以看看日本怎麼做、再看看新加坡怎麼做，再想想看台灣要怎麼做。」

而對於目前藍綠在美中之間各壓一邊的作法，柯文哲說，如果用日本、新加坡當參考點來看，「我們目前的極端主張都不見得是最好的。」

最後媒體追問，友中與親中的差別？柯文哲說，友中就是保持微笑，親中不曉得裡面做什麼不曉得。他表示，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，大小聲也沒有好處，「該做的事情做，何必在言語上大聲小聲？但是我們該做的事情、該準備的還是要做，事情不做每天逞口舌之快沒意義。」