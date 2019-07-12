　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

蔡英文汐止、瑞芳參拜，為黃國昌站台-周雅淑、黃國昌、蔡英文、游錫堃（圖／記者黃克翔攝）1395956

▲蔡英文曾幫黃國昌站台。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」綠黨桃園市議員王浩宇11日晚間在臉書PO出兩張圖片，其中一張是現任總統蔡英文、高雄市長韓國瑜以及台北市長柯文哲的2020總統大選支持度數據資料，他認為，只要時代力量繼續在到底要支持誰選總統這一點上搖擺，最後的結果就是韓當選，「沒有其他的可能。」

王浩宇提到，最近這三週黃國昌對民進黨狂K猛K，創造出藍綠一樣爛的氛圍，有效分化了民進黨與時代力量的支持者，這對2020年想連任總統的蔡英文相當不利。

▲▼立法院臨時會 法官法部分條文修正草案 黃國昌不爽嗆柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▼▲王浩宇認為時代力量是否支持，會影響蔡英文2020年的連任之路。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人蔡英文至黨中央發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

在王浩宇貼出的數據資料中，民進黨方面有73.9％的人支持蔡英文，5.4％支持韓國瑜、21.4％支持柯文哲；國民黨方面是蔡2.8％、韓73.3％、柯11.2％；時代力量方面是蔡30.2％、韓6.9％、柯55.3％；親民黨方面則是蔡0％、韓66.5％、柯22.2％。

「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」王浩宇分析，歷次選舉中國民黨的基本盤都能達到40％，只要時代力量繼續在要挺誰選總統這一點上搖擺，「最後的結果就是2020年韓國瑜當總統，沒有其他的可能。」

ET快訊
最悲情太空人！他滯留太空311天　「國家一夜消失」無法返回地
「台中600辣妹洗車」是她！比基尼蜜臀服務　本尊：再多錢也不
總統蔡英文抵達紐約　AIT主席莫健、高碩泰登專機迎接
韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

關鍵字：王浩宇,蔡英文,黃國昌,時代力量

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／范琪斐：深藍老媽考慮投給蔡英文　「林鄭月娥是MVP」

影／黃創夏：韓粉觸犯初選公約絕對罄竹難書　「根本廢紙一張」

獨／蔡英文抵紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團聚集抗議」

蔡英文抵達紐約　AIT主席莫健、高碩泰登專機迎接

蔡英文抵紐約飯店　門口歡迎學生、抗議民眾起衝突

郭台銘133秒喊話韓國瑜：就算大哥拜託你　拋「團結說」掀脫黨議論

快訊／蔡英文紐約回應郭台銘反問：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

獨／蔡英文下榻紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團」聚集抗議

快訊／蔡英文首度出席駐紐約辦事處公開活動　學生、抗議民眾爆衝突

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

郭台銘133秒喊話韓國瑜：就算大哥拜託你　拋「團結說」掀脫黨議論

快訊／蔡英文紐約回應郭台銘反問：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

獨／蔡英文下榻紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團」聚集抗議

快訊／蔡英文首度出席駐紐約辦事處公開活動　學生、抗議民眾爆衝突

蔡英文抵達紐約　AIT主席莫健、高碩泰登專機迎接

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

快訊／蔡英文創歷任總統紀錄　過境紐約出席友邦駐聯合國常任代表酒會

坪林戲水意外8獲救1失蹤　侯友宜海外指示全力搜救

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

唱《波妞》的9歲小女孩長大了！　「20歲超美近況」曝光…網淚：回憶殺

跨界有理、安全無價！KIA Stonic 1.0T驚艷版試駕開箱

竹科科技公司被爆法務主管勾結上海律師　5年詐得2600萬

高雄漢堡蛋＋大冰奶比台北便宜12元　20坪新屋400萬買得到

台北、台中早餐預算差不多　同買20坪小宅　台中500萬就可圓夢

影／早餐不吃不可？天龍國漢堡蛋＋大冰奶要60元　大安區置產得忍「千年之餓」

快訊／高雄漢神商圈驚傳隨機縱火！2轎車「尾燈同時竄煙」　警調查追狂徒

大立光揭5G手機鏡頭趨勢：強調影音、大光圈、多P　

迪士尼童星加入《自殺突擊隊2》！　當海姆達爾女兒

新人陳璽安「企業家背景」好威！在美白手起家獲選「十大華人傑出青年」

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

政治熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰..

立委挺「被霸凌18歲女學生」：..

李佳芬4聲明滅火　結果「確定違..

王浩宇：蔡英文真的快被黃國昌打..

罷韓煎餅復活　只賣1天價格自訂

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

高鐵南延新增高火、小港機場　韓..

職系整併　高普考刪除16類科

蔡英文創歷任紀錄　出席友邦駐聯..

國稅局查水錶　罷韓煎餅店補辦營..

蔡英文抵紐約　莫健登專機迎接

蔡英文紐約飯店外：民眾發生肢體..

獨／小英抵紐約　美方：3時間點..

和韓聊拿本子寫王金平約另個約會

更多熱門

相關新聞

蔡英文紐約飯店外：民眾發生肢體衝突

總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，期間去程過境美國紐約，訪團在歷經15小時的飛行，於美東時間11日下午3時抵達，將停留2晚。據指出，總統下榻的飯店外，聚集歡迎總統的中國民運團體，但同時也有抗議民眾，雙方一言不合起了口角，更發生肢體的推擠衝突。

1年前蔡英文否認像尤達　這次真合體了！

蔡英文遇到間諜尤達！　幸好特勤發現了

祭黨紀約束「挺柯」？邱顯智回應了

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

玩滑水道！他一衝下來心臟停了⋯

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

《玩很大》迎開播5週年！驚現「2大改變」

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面