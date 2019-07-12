「蔡英文真的快被黃國昌打死」　王浩宇分析2020連任關鍵是時力

▲蔡英文曾幫黃國昌站台。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」綠黨桃園市議員王浩宇11日晚間在臉書PO出兩張圖片，其中一張是現任總統蔡英文、高雄市長韓國瑜以及台北市長柯文哲的2020總統大選支持度數據資料，他認為，只要時代力量繼續在到底要支持誰選總統這一點上搖擺，最後的結果就是韓當選，「沒有其他的可能。」

王浩宇提到，最近這三週黃國昌對民進黨狂K猛K，創造出藍綠一樣爛的氛圍，有效分化了民進黨與時代力量的支持者，這對2020年想連任總統的蔡英文相當不利。

▼▲王浩宇認為時代力量是否支持，會影響蔡英文2020年的連任之路。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

在王浩宇貼出的數據資料中，民進黨方面有73.9％的人支持蔡英文，5.4％支持韓國瑜、21.4％支持柯文哲；國民黨方面是蔡2.8％、韓73.3％、柯11.2％；時代力量方面是蔡30.2％、韓6.9％、柯55.3％；親民黨方面則是蔡0％、韓66.5％、柯22.2％。

「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」王浩宇分析，歷次選舉中國民黨的基本盤都能達到40％，只要時代力量繼續在要挺誰選總統這一點上搖擺，「最後的結果就是2020年韓國瑜當總統，沒有其他的可能。」