　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

▲一家四口擠機車外送？原PO嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／經打碼變色／爆料公社二館）

網搜小組／綜合報導

台中一名男網友12日凌晨在臉書貼出照片，指他稍早開車時，在路上遇到一家四口騎車送Uber Eats，感慨在台灣生存不易。沒想到照片一出，網上反應兩極，有人深有同感，希望這一家人能努力堅持下去，但也有人批評原PO此舉會害這家人失去工作，「請你刪文！這樣刷存在感很爽嗎？」

原PO在臉書公開社團「爆料公社二館」發文感嘆，「一家四口騎著機車送Uber Eats，在台灣要活著真的好辛苦，真的好辛苦…」照片中可以看到，男子騎車載全家外送，不僅前面腳踏板站了一個孩子，妻子手上還抱著一個，受迫於後座保溫袋空間，一家四口就這樣擠在小小的機車，看起來相當擁擠。

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

▲照片曝光後，引發論戰。（圖／爆料公社二館）

不少網友看完有感，紛紛留言表示「社會本來就是現實的，至少他們不偷不搶」、「至少一家人一起」、「這就是人生」、「向爸爸媽媽致敬」、「天阿好辛苦」、「加油，不要被環境打敗了」、「認真工作，用心照顧家人。我覺得他們很棒」、「應該是空閒時間來接小孩，各行各業都有辛苦的地方，辛苦了！」

不過，更多人一面倒批評，「你為什麼開車用手機」、「你住海邊？你開山里里長？」、「小孩不能丟在家，沒汽車帶出門又要被檢舉魔人照相，這才淒涼」、「你的無心動作，可能害對方少了一份工作」、「至少打個馬賽克吧」、「別人辛勤的生活，卻是被你拿來消遣」、「看圖說故事？說不定人家住附近，機車是圖個方便而已，你怎麼知道人家活得好辛苦？」掀起論戰。

▼貼文短短近2小時就突破300則留言。

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

▲▼台中夫妻抱2兒外送Uber Eats　他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／爆料公社二館）

ET快訊
結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯
捷運睡醒眼前「硬挺OO」...她PO影片轟噁心！網酸：女生激

關鍵字：Uber Eats,外送,4貼,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了

台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

接受蔡易餘「瓶蓋挑戰」　陳明文勤練過關叫戰「陳其邁」

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

撫平南環路的月亮臉　王惠美：爭取前瞻基礎建設的經費

岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

與中小學校長茶敘　林智堅要做竹市教育最堅強的後盾

民間社團捐贈桃園市政府救護車　消防局：緊急救護一大利器

FOCA馬戲團7/13演出 大家相揪香山天后宮看戲

傳愛！　李前總統民間好友賴國章伉儷捐贈醫療巡迴車

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了

台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

接受蔡易餘「瓶蓋挑戰」　陳明文勤練過關叫戰「陳其邁」

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

撫平南環路的月亮臉　王惠美：爭取前瞻基礎建設的經費

岐頭赤崁無障礙浮動碼頭啟用　1.15億元打造有愛海運環境

與中小學校長茶敘　林智堅要做竹市教育最堅強的後盾

民間社團捐贈桃園市政府救護車　消防局：緊急救護一大利器

FOCA馬戲團7/13演出 大家相揪香山天后宮看戲

傳愛！　李前總統民間好友賴國章伉儷捐贈醫療巡迴車

亞洲唯一「沒機場」國家　這裡「國土被吞＋人才出走」無限輪迴

快訊／遇「強烈亂流」飛撞天花板35傷　加拿大航空班機急降檀香山

世大運／中華女排遭阿根廷逆轉1比3吞敗　本屆第12名作收

韓冰回台放暑假「一周就想走」　李佳芬崩潰：我不是鋼鐵人

泰國普吉熱血新玩法　奢華訓練營AKA體驗正統泰拳、綜合格鬥

40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了

台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

每天睡滿7小時最瘦！前台大醫師「2年瘦15公斤」…腰圍少8公分

殘酷真相！真有錢人連「環遊世界」都覺得無聊　中文系生樂觀面對：我窮得快樂

世大運／複合弓陳界綸、陳怡瑄　射進混雙金牌戰

男搭計程車「盧小小」質疑路線　瞎扯是立委弟...飆國罵暴打運將！

地方熱門新聞

韓市府花400萬清淤　神農路再..

鹿谷人受夠了！南投擬收「觀光稅..

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

香蕉煎餅大戰韓粉！廣德家被告違..

陳明文瓶蓋挑戰過關叫戰陳其邁

一家4貼外送Uber Eats..

300尾拉崙入雙心石滬　鄉民狂..

嘉義第一代神社遺址崩裂

6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾亡

宜蘭消防員夏季換穿舒適POLO..

高市府的重點清淤　神農路仍不敵..

計程車失聯2女困金針山　警救援..

外籍女拒救 坐清水斷崖12小時..

騎士遭廣告招牌給擊中當場摔倒

更多熱門

相關新聞

活佛夫妻騙2億陸客來台報案

刑事局偵七大隊2018年初接獲32名陸籍人士搭機來台「揪團報案」，這些被害陸客指稱台灣一對陳姓婦妻自稱是「恆生仁波切」、「達楚尊者二世」、甚至還稱自己是「西藏八大活佛」之一，自1992年起在大陸、泰緬、美國地區弘法，以建廟、賑災、增福報為由騙取信徒捐獻；警方統計，27年下來陳姓夫妻至少藉此騙取信徒貢獻新台幣2億4千多萬元。警方調查期間，泰國國際刑警也提供情資反映泰國也有多人被害，2019年6月，陳姓男子遭國際刑警組織（INTERPOL）發布紅色通緝令，刑事局7月初收網逮捕陳姓夫妻並依詐欺罪嫌移送。

男嬰高燒不停　竟是這病惹禍

台中租屋！閨蜜睡她位置…被打醒

台中男撞車　因好友罹流感急送醫

《KAWS BFF雕塑展》登陸台中

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

深夜房間怪聲　冷氣機裡藏5條蛇

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

法越混血辣媽賣淫　只為獨養3歲兒

玩滑水道！他一衝下來心臟停了⋯

《玩很大》迎開播5週年！驚現「2大改變」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

南台連10天灌豪雨！一周降雨區出爐

丫頭飲料賣到日本忙翻：演藝圈掰掰

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面