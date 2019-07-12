台中夫妻抱2兒外送Uber Eats？他心酸一張照嘆「在台灣活著好辛苦」

▲一家四口擠機車外送？原PO嘆「在台灣活著好辛苦」。（圖／經打碼變色／爆料公社二館）

網搜小組／綜合報導

台中一名男網友12日凌晨在臉書貼出照片，指他稍早開車時，在路上遇到一家四口騎車送Uber Eats，感慨在台灣生存不易。沒想到照片一出，網上反應兩極，有人深有同感，希望這一家人能努力堅持下去，但也有人批評原PO此舉會害這家人失去工作，「請你刪文！這樣刷存在感很爽嗎？」

原PO在臉書公開社團「爆料公社二館」發文感嘆，「一家四口騎著機車送Uber Eats，在台灣要活著真的好辛苦，真的好辛苦…」照片中可以看到，男子騎車載全家外送，不僅前面腳踏板站了一個孩子，妻子手上還抱著一個，受迫於後座保溫袋空間，一家四口就這樣擠在小小的機車，看起來相當擁擠。

▲照片曝光後，引發論戰。（圖／爆料公社二館）

不少網友看完有感，紛紛留言表示「社會本來就是現實的，至少他們不偷不搶」、「至少一家人一起」、「這就是人生」、「向爸爸媽媽致敬」、「天阿好辛苦」、「加油，不要被環境打敗了」、「認真工作，用心照顧家人。我覺得他們很棒」、「應該是空閒時間來接小孩，各行各業都有辛苦的地方，辛苦了！」

不過，更多人一面倒批評，「你為什麼開車用手機」、「你住海邊？你開山里里長？」、「小孩不能丟在家，沒汽車帶出門又要被檢舉魔人照相，這才淒涼」、「你的無心動作，可能害對方少了一份工作」、「至少打個馬賽克吧」、「別人辛勤的生活，卻是被你拿來消遣」、「看圖說故事？說不定人家住附近，機車是圖個方便而已，你怎麼知道人家活得好辛苦？」掀起論戰。

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