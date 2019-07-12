一包家用衛生紙大小　全球最迷你智慧停車裝置來自台灣

▲「智易停」智慧停車系統。（圖／受訪者提供）

記者韋依蘋、曾俊豪／四川報導

2017年以來，大陸國台辦會同相關部門先後在廣西、四川、湖北設立三個「海峽兩岸產業合作區」，邀台商「分享」中西部發展機遇。11日的兩岸智能機械產業對接會上，開發「智易停」智慧停車系統的和昌未來科技宣布進駐四川，該公司的路邊智慧停車裝置，安裝僅需20分鐘，設備體積還是全球最小，與大包的家用衛生紙差不多。

和昌未來科技是台灣和進集團的控股子公司，和進集團於1973年建廠，2005年於台灣上市，團隊擅長智能硬體、雲計算、互聯網、物聯網等技術領域。公司董事長陳盈全在「海峽兩岸產業合作區（四川）交流推介會」上展示公司產品。

他介紹，「智易停」可以自動辨識車牌，拍照後傳回後台，透過大數據計算，實時動態掌握整個城市的車位分布及使用狀況，並引導車主快速停車，有效的管理車位資源。最重要的是，設備輕巧，可安裝在人行道內，不會影響市容，且設備安裝只需20分鐘，依靠太陽能供電，實現綠色節能的理念。

▲和昌未來科技（深圳）有限公司技術總監洪國恩。（圖／記者曾俊豪攝）

公司技術總監洪國恩在接受《ETtoday新聞雲》採訪時則提到，和昌未來科技決定進駐四川眉山產業園，主要因為當初眉山市長到台灣參訪，對此項目很感興趣，由於「智易停」已落地大陸許多城市，系統也與「智慧城市」發展有關，因此當地政府力邀公司進駐。

不過，和昌未來科技的總部其實是設在有「中國矽谷」之稱的深圳，這裡不僅研發人才多，硬體的奧援也足夠，為何會選擇往中西部發展，其原因不外乎「政策」和「市場」。

洪國恩指出，比較實際的理由還是「政策」，入駐眉山產業園後，公司的製造生產線將放在這裡；另一方面，由於四川智慧停車的市場尚未開發，希望透過這次入駐，搶佔到其他城市推廣的先機，「未來不僅製造落地，項目運營也要在四川實現。」

▲該智慧停車系統安裝僅需20分鐘。（圖／受訪者提供）

至於兩岸在智慧停車領域的差異，洪國恩不諱言「市場」是最大的不同，以台灣來說，受限於路邊停車費收入，全台灣只有台北市有發展智慧停車系統的本錢。反觀大陸，「智易停」系統目前已在陝西富縣、天津、雲南曲靖上線，並於鄭州、南京、寧德等多座城市試點。

除了市場，地大物博的環境也創造了產品的考驗場景。洪國恩說，「在不同的場景下，我們面臨不同的挑戰，例如北方的氣候較冷，南方較濕熱，西北則偏乾。公司面對不同挑戰作出的研發，能讓產品在大陸市場獲得更好的應用。」

大陸「前瞻產業研究院」統計數據顯示，2010年大陸智慧停車行業市場規模僅達人民幣14.5億元，由於停車場智慧型設備配備率仍處於低水平，預測到了2020年，大陸智慧停車行業市場規模將達人民幣154億元。

▲2019海峽兩岸產業合作區（四川）交流推介會宣傳片。（影／主辦方提供）