第四屆兩岸殘障事業論壇　聚焦發展「融合教育」

▲第四屆兩岸殘障事業論壇 。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第四屆海峽兩岸殘障事業南湖論壇10日在湖北武漢舉行，本屆論壇由湖北省殘疾人聯合會、湖北省台辦共同主辦，為第十六屆湖北武漢台灣周的主要活動之一。與會的台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭指出，「融合教育」使殘障人士在正常的環境中學習，不被排擠，對殘障人士及其家庭、學校、社會都有正面影響。

綜合陸媒報導，今年活動以「殘健融合、共享發展」為主題，兩岸共7位專家在論壇上發言，湖北省殘疾人聯合會理事長陶慧芬指出，湖北聚焦保障殘疾少年兒童受教育權利，通過隨班就讀、送教上門、醫教結合等方式，營造更加包容的普特融合教育氛圍，希望兩岸加強合作，共同推動包括殘疾人融合教育在內的殘障事業不斷發展。

武漢理工大學一名殘障學生代表黃鶯也受邀發言，她指出，自己除了看不見，什麼都能做，「能和普通人一起接受教育是我的幸運。」

台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭則提到，融合教育使殘疾人在正常的環境中學習，而不被排擠，讓他們在互助、互尊中成長對殘疾人及其家庭、學校、社會都有正面影響。

據統計，湖北省至2017年底為止，全省有特殊教育學校84所，招收殘疾兒童2294人，在校殘疾兒童13953人（包括隨班就讀學生）。該省自2016年起連續舉辦三屆海峽兩岸殘障事業論壇，兩岸人士在殘疾人康復理念、輔具產業發展、文化藝術交流、技能培訓、就業創業等領域進行了深入交流和研討。

▲第十六屆湖北武漢台灣週。（圖／記者陳政錄攝）