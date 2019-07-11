國台辦批軍售「引火燒身」　陸委會回嗆：維護和平的必要防衛

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

美國國務院9日批准M1A2艾布蘭戰車、刺針飛彈等對台軍售案。消息一出，大陸外交部、國台辦先後回應軍售議題，國台辦發言人馬曉光甚至以「引火燒身，自食惡果」來形容。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正強調，「台灣安全最大威脅，就是源於中共始終不放棄武力犯台」，認為軍售案是維護和平的必要防衛作為。

邱垂正提到，政府致力於維持兩岸關係和平穩定發展，同時強化自我防衛能力，捍衛主權及民主，「前提是面對中共軍事侵略，維護和平的必要防衛作為」，未來也將和理念相近的國家，保持密切溝通合作，以維護台海跟區域安全穩定，保障台灣人民權益福祉。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

在美國宣布批准對台軍售的同一天，大陸國台辦發言人馬曉光透過新聞稿回應，「美方此舉干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，我們堅決反對。美方應立即撤銷有關對台軍售計畫，停止向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

大陸外交部發言人耿爽也於例行記者會上表示，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

對此，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）指出，對台軍售是基於《台灣關係法》，並依法協助台灣維持自我防衛能力，並不和「美中三公報」與《台灣關係法》的一中政策相牴觸。

本次對台軍售案的「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」兩項22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元），屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站；另「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

