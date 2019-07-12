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大法庭新制上路！法律見解統一　民眾打官司、檢方辦案有依循

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▲大法庭新制上路，今後法律見解爭議都能得到統一答案，未來民眾打官司、檢方辦案皆有依循。（採訪撰稿／胡至欣；攝影剪輯／謝婷婷）

圖.文／ETtoday

最高法院與最高行政法院接連揭牌，宣告大法庭新制7/4正式上路，今後法律見解爭議，都能得到統一答案，也就是說民眾打官司，不會再出現判決歧異的狀況。

▲▼最高行政法院大法庭於7/4揭牌，司法院長許宗力、最高行政法院院長藍獻林親臨主持。（圖／記者湯興漢攝）
▲司法院長許宗力與最高行政法院院長藍獻林7/4共同揭牌，宣告大法庭正式上路。（圖／湯興漢攝）

司法院司法行政廳廳長王梅英表示：「過去民眾到法院來打訴訟，他會因為碰到的法官不一樣，採取了不同的法律見解，導致有歧異的裁判結果的時候，有的輸、有的贏，這個對司法的公信力是很傷害的！甚至還有違反憲法平等權的問題。」

▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最高法院「大法庭」亮相，11名法官將一字排開共同審案。（上圖／湯興漢攝；下圖／謝婷婷攝）

▲大法庭新制上路！法律見解統一 民眾打官司、檢方辦案有依循。（圖／記者謝婷婷攝）

大法庭的目的就是統一法律見解，具有維護裁判一致性的功能，能改善過去「同案不同判」現象；而且不同於以往的判例、決議，大法庭必須對外公開舉行言詞辯論，過程攤在陽光下接受檢驗，也有助提升人民對司法的信賴。

▲大法庭新制上路！法律見解統一 民眾打官司、檢方辦案有依循。（圖／記者謝婷婷攝）
▲司法院司法行政廳廳長王梅英表示，大法庭能維護裁判一致性。（圖／謝婷婷攝）

對此，司法院司法行政廳廳長王梅英也進一步說明：「大法庭統一法律見解的形成，一定是有當事人來參與，加強了當事人這個程序的保障，另外一點，大法庭也可以選任專家或學者來提供專業意見，這樣子做會提升大法庭法律見解的正確性跟效能。」

▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。圖為大法庭評議室（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大法庭評議室。（上圖／湯興漢攝；下圖／謝婷婷攝） 

▲大法庭新制上路！法律見解統一 民眾打官司、檢方辦案有依循。（圖／記者謝婷婷攝）

大法庭統一法律見解後，能增加案件的可預期性，讓正在訴訟中或是即將打官司的民眾有所依循，也可望提供檢方辦案一個明確的標準。

最高檢察署檢察官朱富美說：「詐騙集團的車手，照實務的見解，都適用刑法的339之4，加重詐欺罪跟組織犯罪條例，然後用想像競合犯從一重處斷，從一重之後就會用到加重詐欺罪，現在產生的問題就是說，沒有用到的組織犯罪條例，有一個規定是要強制工作3年，這個規定從一重的時候要不要用，還是要分割起來，在最高法院的判決就產生歧異，所以就這一點我們認為值得提大法庭。」

▲大法庭新制上路！法律見解統一 民眾打官司、檢方辦案有依循。（圖／記者謝婷婷攝）
▲最高檢察署檢察官朱富美認為，大法庭新制能增加案件的可預期性。（圖／謝婷婷攝）

最高檢察署目前已準備將「詐騙集團車手是否都要強制工作」以及「詐騙集團車手是否違反洗錢防制法」，向大法庭提案聲請，不論裁定結果如何，能解決因法官見解不同，而有判決不同的爭議，已是台灣司法改革重要的里程碑。

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關鍵字：司法院,最高法院,大法庭,統一法律見解,司法改革,法官,打官司,訴訟,判例,決議

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