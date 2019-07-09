吳景欽／頂新混油案，大法庭試金石

▲大法庭是為統一法律見解，就這幾年備受爭議的刑事案件來說，頂新混油案應成為第一個試金石。（圖／視覺中國CFP）

7月4日起，設立11人的最高法院大法庭上路，目的是為統一見解，取代令人詬病的判例制度。而就刑事案件來說，這幾年備受爭議者，就是頂新混油案，應成為大法庭的第一個試金石。

去年底，《法院組織法》修法，廢除判例制度，並以設立大法庭來統一法律解釋。而根據《法院組織法》第51條之1、51條之3，只要相同事實案件於最高法院各庭的意見不一，或採為裁判基礎的法律見解具有原則重要性，受理的承審法庭可依職權或依當事人聲請，來請求大法庭為裁判。而在大法庭開啟言詞辯論且為統一見解的裁判後，再交回原承審庭，依此意見為個案判決。

這幾年，某些受矚目案件於第一、二審出現有罪、無罪的天壤之別，是司法威信逐漸滑落的主因，又以2014年爆發的頂新混油案，最適合成為大法庭的第一個案件。

頂新混油案最主要涉及的法條，即是《食品安全衛生管理法》第49條第1項的「故意攙偽或假冒食品罪」，此罪的法定刑為7年以下有期徒刑。只是此條文雖是處罰違反食安的最重要利器，但觀食安相關法規，卻未有對攙偽或假冒的定義，易流於恣意解釋。

如於頂新案裡，對越南大幸福廠所進口的豬油原料，被告提出當地第三方的安全檢驗合格、運送時的清艙與隔離、以食用油進口的20％高關稅及食藥署檢驗等等證明，卻無大幸福廠是否具生產給人食用豬油的文件，檢察官也未能舉出該廠的豬油是來自病死豬，是否為攙偽或假冒，於此案的第一、二審就出現歧異認定。

另一爭議的焦點就是，2013年立法院將原本攙偽或假冒須「致生人體健康才成罪」的「具體危險犯」，轉變為只要攙偽或假冒就成罪的「抽象危險犯」型態。故於頂新案裡，就算無視罪疑惟輕而認定有攙偽或假冒之情事，但於最終產出的食用豬油符合現行法規所定之標準下，到底是如第二審法院依法條文義判處重罪，抑或如第一審法院以無危害人體健康來限縮法條解釋判決無罪，就具有法律見解的重要性，應藉由大法庭的公開辯論，來解決此樁紛擾國人多年的食品安全事件。（本文轉載自《自由時報》）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。