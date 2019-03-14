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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／限制出境該怎麼解？如何暫時解禁？

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▲▼侯漢廷北院出庭。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議員侯漢廷因涉《國安法》遭限制出境，因要陪同台北市長出國訪查而聲請暫時解除限制出境獲准。（圖／記者季相儒攝）

台北市議員侯漢廷因涉《國安法》遭法院限制住居（出境），最近因要陪同台北市長出國訪查而聲請暫時解除限制出境獲准。到底什麼時候可以聲請暫時出境？怎樣才能暫時出境？

聲請暫時出境的七大審查事由

聲請限制出境的案例並不少，在公開資料裡至少能查到一千多筆法院相關裁定。基本上，法院有一套公版邏輯：「本院斟酌被告所提出之上開資料（出國理由）、本案案件進行之訴訟狀況、被告經原判決認定之犯罪所得，及被告經原審限制出境（出海）後聲請暫時解除限制出境之次數與出入境記錄等節，認為……」，我另外分析一些案件以後，歸納出以下7點審查事由：

1.案由與罪責：當事人涉犯什麼案件，會影響法官的判斷。舉例來說，涉犯違法吸金這種重大經濟犯罪，或是重傷致死這種較嚴重的暴行，可能都會讓法官有多一點顧慮。反過來說，如果是違法輸入醫藥用品這種比較沒有直接傷害人民權利的，可能就會少一點顧慮。（參考高等法院臺中分院108年度聲字第180號刑事裁定）

2.犯罪所得：如果當事人的犯罪是有「犯罪所得」的（像是違法吸金、詐欺罪或貪污），也會影響法官准不准暫時出境。不過，通常都是在「保證金」的部分去做相應的調整，不是說賺到髒錢就不准出境。（參考高等法院108年度聲字第611號刑事裁定）

3.出境理由：當事人到底是為什麼要出境？是沒事出去玩，還是工作上需要？例如出國開會、出國參訪、出國考察，只要提得出證據，也許法官就會准。（參考高等法院107年度聲字第3817號刑事裁定）

4.工作性質：這一點跟出境理由其實相互影響，工作性質上越有出國的必要性，可能出境的理由就越正當。舉例來說，本身就是經營國外旅遊業者，不能出國就斷了生計；又例如跨國公司的高階主管，在工作上確實有出國開會、報告的必要性，不能找人代勞，法官可能就會偏向允許。（高等法院刑事裁定107年度聲字第3486號）

5.個人事由：這點也可以說是「個人包袱」，例如說，當事人的家計是不是都在台灣？有沒有未成年子女或年邁罹病的長輩需要照顧而無法脫身？在國外有沒有置產？國外產權供應生活的程度如何？當事人在台灣的包袱越大，法官越相信「你不敢跑」；如果當事人衣袖揮揮還能在國外逍遙，法官就越不會准許。（參考高等法院臺中分院107年度聲字第2170號刑事裁定）

6.訴訟過程：訴訟的過程也都會被法官看在眼裡，例如檢察官調查的過程有沒有不配合、出庭狀況有沒有「全勤獎」一次都沒請假，或是先前已獲准出境的時候有沒有都乖乖回國。假如在訴訟中沒有「不良前科」，法官也會傾向允許。簡單來說，獲准出境越多次者，反而越容易再次聲請出境。（參考高等法院108年度聲字第526號刑事裁定）

7.保證金：這一點其實是出境的必要手段，通常來說你要提得出保證金，法官才會准你出境。保證金的數額不一定，但最少都是10萬起跳，如果涉及不法所得，還會根據所得去調整，50萬、80萬甚至2億元的保證金都有。（參考高等法院107年度聲字第3817號刑事裁定）

聲請出境的NG狀況

以我看過的案件來說，也是有幾件聲請失敗的案件，理由都不太一樣。例如：

有人是「出境理由」太瞎的―說想去越南娶新娘（參考金門地方法院107年度聲字第47、48號刑事裁定）；有人是「個人事由」一定不能准―本身就是外國人，在台灣一點包袱都沒有（參考桃園地方法院刑事裁定104年度矚易字第4號）；有人是「案由與罪責」過重，而案情又極不明朗而有兩極化的可能性―一審有罪、二審無罪（參考高等法院106年度聲字第2559號刑事裁定）；有人是「訴訟過程」上已經判決確定，只差還沒抓去關（參考高等法院臺南分院100年度聲字第1093號刑事裁定）……。簡單來說，各項因素的不足都有可能導致最終聲請失敗。

有些人拿前中研院院長翁啟惠跟這次北市議員做比較，針對前者判決的分析如下：

法院認為，當事人具有「雙重國籍」，家庭與資產都在海外，因此認定被告有長期居留國外的能力與可能性，而聲請出境的理由是「出境演講提升台灣學術地位」，兩相權衡之下，雖然犧牲了當事人部分權益，但情形並不嚴重，又能確保案件不受延宕，最後駁回了當事人的出境聲請。（參考士林地方法院106年度聲字第166號刑事裁定）

法院在准許暫時出境的案件，似乎沒有一定要求符合幾項或是符合哪項，只能說是「綜合判斷」。不過，我用關鍵字去搜尋與排除以後發現，其實准予暫時出境的案件占絕大多數，只有極少數的案件是拒絕當事人的請求，因此，聲請暫時出境並不困難，而事實上證明潛逃的案件似乎也是不多。

要提醒大家的是，限制出境的目的是「避免訴訟進度被影響」或是「當事人有潛逃、串供或滅證的可能性」，不是「被告犯罪」的意思。在最終判決出爐以前，都不能斷定誰是犯罪者，因為限制出境只是個確保手段，千萬不要把暫時准許出境當成是「釋放犯罪者」！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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關鍵字：法律,司改人權,雷皓明,律師談吉他,限制出境,侯漢廷,翁啟惠,保證金,雙重國籍

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