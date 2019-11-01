女軍官擅自開藥供瀉肚官兵服用　判刑6月獲緩刑定讞





▲女軍官擅自開藥，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導



陸軍航特第601旅醫務隊後送組女中尉組長尹鈺翔，明知自已不具醫師資格，在部隊中有病患前來求診時，竟擅自開立處方藥物，供拉肚子的官兵服用。一二審均將她判刑6月、得易科罰金，二審並宣告緩刑2年。案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，尹女在2014年8月間即到陸軍航特第601旅報到，擔任醫務隊的行政工作。她明知部隊中醫務室的作業流程，通常先由醫務兵或醫務士做初步受理，包含掛號及寫藥單，之後通知具有醫師執照的軍醫官前來看診。而軍醫官看診後，給藥、寫藥單都是由軍醫官行使，處方用藥也都是由軍醫官開立。其他不具醫師資格的官兵，都不能執行醫師的業務。

尹女明知這些流程，但仍在報到後1年，擅自執行醫師業務。當時有割草時被割傷的士兵、拉肚子的士官等人，到醫務室求診。尹女在檢查狀況後，就擅自開立處方藥物「人人次碳酸鉍錠」、「聯邦康力命愛糖衣錠」。案經桃園憲兵隊調查後將尹女送辦，檢方依照違反《醫師法》提起公訴。

法院審理時，尹女否認犯罪，辯稱這些藥物都是在部隊基層醫藥箱及攜行配附包所配附之品項，她是依據國軍相關規定做使用；另外這些病患自己不願意轉診，同意她用急救配附之藥品予以協助，並不是醫療行為。但法院根據證人供詞，認定尹女有罪，一審法院將她判刑6月、得易科罰金，二審法院駁回上訴，但認為她係便宜行事，並未藉此牟利，犯罪情節輕微，因此宣告緩刑2年的自新機會。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。

尹女除本案遭判刑定讞外，她2015年4月間，也因請假程序與「正在哺乳」的陳姓醫務隊隊長衝突，最後被依強制罪處拘役30日，得易科罰金定讞。此外，她2016年10月間也擅自問診，在詹姓士官長到醫務所擅自問診，並給了6包「愛克痰」藥劑，這部分一二審均判刑6月，目前也上訴最高法院審理中。

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