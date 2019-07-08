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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

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▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。（圖／記者湯興漢攝）

▲大法庭上路，藉由11位法官公開審理的程序，統一法律見解，避免法院像月亮，初一、十五不一樣。（圖／記者湯興漢攝）

2019年7月4日，大法庭制度正式在台灣開始施行。大法庭設置是為了回應2017年司法改革國是會議決議，期望藉由11位法官公開審理的程序，統一法律見解，避免法院像月亮，初一、十五不一樣，同時也希望透過這個制度解決過去判例與決議的爭議問題。但大法庭制度究竟與過去有什麼不同？採取這樣的制度又有什麼優點呢？

大法庭與過去判例、決議最大的差別在於，當事人是否可以參與程序表達意見。依據《法院組織法》第58條之1規定，大法庭應「言詞辯論」，因涉及高度法律專業討論，強制律師代理。另外，若大法庭認為有必要，也可以選任專家學者表達法律上的意見。透過這樣的審理過程，不僅能納入當事人的意見，也能結合學說與實務，在廣納各方意見後，做出妥適的裁決。

有別於過去最高法院自行挑選判決的判例及閉門開會作成的決議，大法庭透過言詞辯論的審理，讓整個評議過程公開透明。而在審理過程中，11位法官中若有「不同意見」，也能與裁定一同公布。在這樣的程序下，人民可以實際蒞庭旁聽，或閱覽大法庭的裁定進行監督。

個案裁量，個案拘束力

根據《法院組織法》第58條之10規定，大法庭裁定對提案庭提交之案件有拘束力。從此規定可見，大法庭做出的決議僅對個案有拘束力。大家或許會出現疑問，在這樣的狀況下，不是又無法統一法律見解嗎？其實不然，由於《法院組織法》第58條之2賦予法官應提案的義務，所以若最高法院法官想採取與大法庭不同的意見，仍須提案至大法庭，藉此可以確保最高法院的判決，都是大法庭做出的統一見解。

大法庭制度備受各界期待，真理大學法律系吳景欽副教授就投書媒體，針對頂新越南油案，吳教授認為一、二審判決迥異，雖然《食安法》經過修正變成抽象危險犯，但究竟該採第一審法院以「無危害人體健康」來限縮法條解釋判決無罪，抑或是第二審法院「依法條文意」判處重罪，應經由大法庭公開辯論來解決。

而除了充滿爭議的《食安法》外，根據媒體報導，法務部長蔡清祥致詞時指出，最高檢準備向審判庭聲請大法庭裁定，針對詐騙集團是否應依組織犯罪條例判處強制工作，因先前的判決有歧異，希由大法庭做出統一見解。

過去也有律師針對最高法院對於「持有槍砲」的4則判決，向全國律師投書，該投書內容指出，最高法院針對持有「槍砲零件」是否等同於持有「槍砲」，判決有所不當，認為最高法院作出超出文義範圍之外的法律解釋。

民事法上，關於不法行為是否可以成立表見代理，在學說與實務上也是有爭議的。最高法院55年台上字第1054號判例認為：「代理僅限於意思表示範圍以內，不得為意思表示以外之行為，故不法行為及事實行為不僅不得成立代理，且亦不得成立表見代理。」但學者認為，判例所指的應該是非法律行為，冒用他人名義所做的法律行為，應該還是有表見代理的適用。

除了上述幾個例子外，實務上還有許多判例或最高法院的決議具備學說與實務上的爭議。但大法庭真可以解決判決歧異的問題嗎？

雖然《法院組織法》第58條之2被稱為「強制提案義務」，但是否要採取與過去不同的見解，抑或是當事人向法官聲請提案至大法庭，最終的決定權仍然握在最高法院法官的手中。若法官不願意採取相異見解，或直接駁回當事人聲請（當事人還不能抗告），即便有大法庭，仍然無法發揮其作用。

呼籲最高法院的法官們善用大法庭制度，面對法律見解歧異或涉及原則重要性的法律問題時，應勇於向大法庭提案，讓大法庭制度真正發揮功能，重拾人民對於司法的信心。（本文轉載自法操FOLLAW

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