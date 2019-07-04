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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

大法庭啟動　許宗力：不必再擔心法院初一、十五不一樣

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▲▼最高法院大法庭7/4舉行揭牌啟用典禮，司法院長許宗力，最高法院院長鄭玉山，立法委員林德福，立法委員周春米，法務部長蔡清祥，檢察總長江惠民，范光群，中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松親臨會場致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲最高法院大法庭舉行揭牌啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

「大法庭」制度4日上路，終結法院近百年來的判例、決議制度。司法院長許宗力4日主持最高行政法院、最高法院兩間大法庭的開幕啟用典禮，他在致詞時表示，「人民不必再擔心法院初一、十五不一樣」，因為大法庭實施後，未來將有效解決各種法律爭議，人民對判決的可預期性更高，司法也會更穩定。

司法院指出，大法庭制度實施後，未來最高法院及最高行政法院不得再作成決議，決議內容也不能再拘束各庭，有法律爭議的案件，終審承辦法庭須提案到大法庭作成裁定，再進行個案判決。而大法庭只是裁定提交案件的法律見解，不會涉及個案事實的討論，只是就抽象的法律學說見解，經過開庭辯論的方式，進行法律審理及裁定。

▲▼最高法院大法庭7/4舉行揭牌啟用典禮，司法院長許宗力，最高法院院長鄭玉山，立法委員林德福，立法委員周春米，法務部長蔡清祥，檢察總長江惠民，范光群，中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松親臨會場致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲司法院長許宗力：「人民不必再擔心法院初一、十五不一樣」。（圖／記者湯興漢攝）

許宗力在4日上午先參加最高行政法院大法庭的啟用典禮，下午改到最高法院參加新的大法庭啟用典禮，並參觀最高法院大法庭評議室。他在致詞時表示，「大法庭施行之後，如果不同裁判之間存在見解歧異，或想挑戰既有見解，都必須交由大法庭作成裁定，使所有法律體系中的法律見解爭議，都可以得到統一的答案。如此一來，人民便不必再擔心法院初一十五不一樣，能夠信賴司法是公正的、可預期的。」

而2個大法庭也在4日立即票選出成員，其中行政法院大法庭票選出9位成員，而為當然成員的最高行政法院院長藍獻林指出，「大法庭統一法律見解功能的發揮，並非只靠9位大法庭成員，更是繫諸於每位法官從個案中仔細思量，各庭審慎評議，再經由嚴謹的提案程序，裁定將法律爭議提案予大法庭，由大法庭透過公開透明的言詞辯論方式，以裁定妥適說理，真正發揮最高行政法院一錘定音之功能，賡續為金字塔型行政訴訟打造堅實之基礎。」

▼最高行政法院大法庭揭牌，司法院長許宗力、最高行政法院院長藍獻林主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最高行政法院大法庭於7/4揭牌，司法院長許宗力、最高行政法院院長藍獻林親臨主持。（圖／記者湯興漢攝）

▼最高法院大法庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。（圖／記者湯興漢攝）

▼最高法院大法庭評議室。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼最高法院大法庭即將啟用，7/3先行開放讓媒體拍攝，一窺大法庭的樣貌。圖為大法庭評議室（圖／記者湯興漢攝）

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