鍘恐龍法官！立院三讀：設個案評鑑制、貪污沒收薪水及退俸

▲立法院臨時會三讀通過《法官法》部分條文修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院臨時會28日三讀通過《法官法》部分條文修正案，未來當事人、犯罪被害人得向法官評鑑委員會請求個案評鑑，若法官評鑑委員會認定法官違失情節重大，得跳過監察院彈劾程序，逕送職務法庭審理。此外，法官若貪污，也將追回停職期間薪水，若對象是退休法官則剝奪退休金及退養金。

在懲戒程序部分，法官評鑑委員會認定有懲戒必要者，現行機制為「將做成的決議報由司法院移送監察院，經監察院彈劾後再移送職務法院審理」。為加速懲戒速度與效率、避免疊床架屋情形發生，這次三讀修法通過條文規定，「有懲戒之必要者，法官評鑑委員會報由司法院移送職務法庭審理，並得建議懲戒種類」，採「雙軌制」運行，藉此強化評鑑委員會的職能。

至於職務法庭運作上，這次修法最大亮點，就讓法官懲戒案件的判決引進多元觀點。三讀條文規定，第一審審理法官懲戒案件時，加入2名參審員作為合議庭成員，而職務法庭的裁判由原本的1級1審，變更為1級2審；第2審案件應於6個月內審結。

此外，法官或司法院大法官有貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸。為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，在法官懲戒處分種類中，這次修法也增加剝奪退休金及退養金等款。

▼立法院臨時會三讀通過《法官法》部分條文修正案，黃國昌發言。（圖／記者屠惠剛攝）