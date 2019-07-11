現代「灰姑娘」遭毒打逼做家務　「仙女」生母怒奪回撫養權

▲小花背上傷痕多到數不清。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

網傳大陸一名11歲小女孩小花（化名）長期遭繼母毒打，因怕被人發現身上滿是傷痕，不敢與同學交流，不僅時常低頭走路，夏天甚至穿兩件衣服遮掩，彷彿現代版《灰姑娘》故事上演。小花生母今年5月時到學校看望小花，發現她行為異常，全身上下佈滿大大小小的傷痕，新舊傷交疊在一起，令人觸目驚心。

▲大陸一名小女孩小花（化名）長期遭繼母毒打。（示意圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，小花父母早年離異，父親洪某再娶繼母王某，並生下一個男孩。小花自10歲時爺爺去世後，便經常被繼母打，還要做家務到晚上11點。

報導稱，老師發現小花從三年級開始，就不愛說話，上課總是會打瞌睡，作業完成情況也不好。更讓老師憂心的是，小花脖子、臉上、手上總是出現傷痕。經老師詢問，小花都說是自己弄傷的，不讓人仔細查看。班導師聯繫小花父親和繼母，往往得到的回復是小花自己摔傷或是被弟弟抓傷。

▲小花(化名)身上傷痕明顯可見，令人觸目驚心。（圖／翻攝大陸網站）

小花生母5月時前往學校看望小花，發現她露在衣服外的手臂上有傷痕，在生母和班導師安撫下，她才同意掀起衣服，只見背部、手上、腳上，遍佈著大大小小的傷痕，看了令人痛心及不捨。

憤怒的生母立即報警，警方隨即為小花鑒定傷情，並傳喚小花父親洪某和繼母王某。案經揭露後，相關單位紛紛介入調查援助，將小花遷至靠近生母的學校就讀，並由小花生母向法院申請奪回撫養權。

案經法院調解，將撫養權歸還生母鄭女士，經鄭女士的細心照料，小花身上的傷口逐漸癒合，心理的創傷也隨之一掃而空，而小花繼母則因涉嫌虐待兒童遭當地警方逮捕，進入司法調查程序。

