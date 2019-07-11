「徵收開發捷運毗鄰土地」違憲　政院拍板修法

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李忠憲攝）

記者蔣婕妤／台北報導

大眾捷運法規定政府可徵收軌道以外的毗鄰地區土地，用來進行土地開發，不過，卻被大法官認為違憲。對此，行政院11日院會中拍板通過大眾捷運法修正草案，刪除違憲部分條文，修正草案將送往立院審議。

交通部新聞稿指出，依據司法院釋字第732號解釋，大眾捷運法第7條原規定允許主管機關為土地開發之目的，依法報請徵收交通事業所必須者以外之毗鄰地區土地，「不符憲法第23條之比例原則，亦與憲法保障人民財產權及居住自由之意旨有違」。

交通部表示，檢討相關規定後，明訂捷運開發區不包含捷運站「毗鄰地區土地」，開發範圍劃定原則需要為依區域計畫法、都市計畫法、建築法及相關法規規定所需的用地；另外，明定辦理開發所需土地屬於大眾捷運交通事業所必須者，才得以徵收方式取得；參與開發之公有土地、所取得之不動產，得移轉予第三人所有之規定之法律授權。

交通部鐵道局副局長楊正君說明，修正草案包含依照大法官意見，刪除第7條中的「毗鄰地區」文字，而「捷運開發區」需要經過都市計畫法、區域計畫法，或建築法等相關法規來劃設。政府未來如果要取得捷運開發區的土地，需要經過有償撥用、區段徵收、協議價購等方式進行；草案中也新增規定，授權捷運開發區的不動產，可移轉至第三人。

行政院長蘇貞昌表示，這次大眾捷運法修正，除依據司法院釋字第732號解釋修正相關條文，以保障捷運周邊地區土地所有權人之權益，另併同鐵路法的修正，建立我國軌道使用產品（包含使用於鐵路之材料、零組件、軟硬體設備等）檢測驗證制度，將有助提升國內軌道關鍵技術自主能力，促進軌道產業發展，同時確保運輸安全及服務品質。

蘇貞昌強調，修正草案送請立法院審議後，請交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。