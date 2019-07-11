見正妹捷運熟睡…吊嘎男緊盯「默默升旗」噁晃偷撞手臂

▲女乘客搭捷運補眠，卻遇怪男緊貼「升旗」。（圖／經變色處理／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名網友近日搭乘捷運時，驚見一位穿著吊嘎的男子緊貼站在正妹的座位旁，雙眼盯著對方在補眠的側臉，下體卻默默「升旗」，還試圖藉由車廂的晃動觸碰正妹的手臂，一旁乘客看傻趕緊拿起手機錄影蒐證，提醒女孩子搭車千萬要提高警覺！

從網友PO出的影片中可見，身穿白色吊嘎及黑褲的男子，背著一個後背包走入車廂，一進來就選定一位正熟睡的正妹，緊貼站在身旁；未料，他竟緊盯著對方熟睡的側臉，下體漸漸開始「有反應」，儘管衣著再寬鬆，都蓋不住他興奮的心情。

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原PO表示，由於吊嘎男的衣著顯目，一進車廂就東張西望，舉止怪異讓人忍不住多看兩眼，豈知無意間發現他對著女乘客「升旗」，且不但不覺得害臊，反而趁著車廂晃動趁機向前靠近，試圖想用下體碰撞正妹的手臂獲得快感，過程中還不停左顧右盼觀察，顯然是有意圖。

▲男子試圖靠近時，還東張西望觀察旁人。圖經變色處理。（圖／經變色處理／翻攝自爆怨公社）

原PO見狀趕緊將整個過程拍下搜證，並PO上臉書社團「爆怨公社」，提醒搭乘大眾運輸工具的女孩子千萬要提高警覺。其他網友看了影片也議論紛紛，直呼「太噁心」、「應該拍他臉」、「一個正常人在大庭廣眾下勃起，應該也知道要避吧」、「都不害羞的嗎」。

不過有另一派網友認為，會覺得男子故意靠近，可能是捷運車廂晃動所造成，不需過度解釋，「男生勃起只是正常生理反應」、「勃起就要被公審？」希望大眾不要無限上綱。對此，北捷警已前往了解，表示目前未接獲報案，且依影片內容並不足以構成性騷擾，提醒大眾若碰到可疑人士應立即通報。

▲乘客拍下男子詭異舉動，提醒女孩子搭車要小心。（圖／翻攝自爆怨公社）