快訊／蘇貞昌告別式摔筆影瘋傳！高雄市調處副處長分享Line群…遭查處

▲行政院長蘇貞昌在告別式摔筆的影片遭人移花接木。（圖／翻攝自臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日網路瘋傳行政院長蘇貞昌參加殉職員警李承翰的告別式時，突然摔筆的影片，事後被證實影片卻為造假。調查局高雄市調查處顏姓副處長7日晚間將該影片傳入工作群組內遭到檢舉，目前正被調查局查處，倘若違反相關規定將被議處。

有網友刻意在臉書、line群中轉發影片，並附註內文表示蘇貞昌參加李承翰的告別式時，簽完名字就將筆甩向一旁，非常不尊重。事後，拍攝影片的屏東縣恆春石心生命禮儀公司澄清，影片的拍攝是給家屬，且根本不是同一場，希望網友不要刻意帶風向、做政治文章。

蘇貞昌也解釋，影片中擲筆的動作是家鄉習俗，在喪禮上的簽名後刻意將筆甩出，代表不希望這種憾事再次發生，就和不說再見、弔喪不送客及送毛巾表示斷根等習俗相似。

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高雄市調查處副處長顏正義7日晚間接到大學同學轉傳此段影片，隨興將之轉到調查班的群組，遭到截圖檢舉；雖然他事後被告知影片是假的，打算發出「假訊息警語」時，恰巧接到長官詢問電話，事後才將影片收回，但忘記發出警語。

調查局接獲舉報開始調查，發現在顏正義轉傳之前，該影片就已在網路流傳，且影片上方的文字訊息並非嚴所撰寫，並非假消息的源頭，也沒有所謂預設立場、移花接木及公器私用的情況。

對此，嚴正義表示，他沒有確認影片內容是否屬實，就輕率將影片訊息傳出，造成外界誤解，也讓調查局形象受損，深感抱歉。調查局督察處也發出新聞稿指出，現已積極了解嚴正義轉傳事件，倘若違反相關規定，將嚴予議處。